СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пешеход попал под машину

Пьяная женщина побила мужа

30 октября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на проспекте Кангеласте в Нарве пьяная 37-летняя женщина избила своего мужа. Подробности случившегося выяснятся в ходе уголовного производства.

Сын напал на мать

31 октября в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Тооме в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 29-летний сын напал на свою мать. Для установления подробностей случившегося полиция возбудила уголовное дело.

Неизвестные напали на улице

31 октября стало известно, что на улице Йоала в Нарве 32-летний мужчина подвергся нападению неизвестных. Обстоятельства происшествия и участники драки будут выяснены в ходе возбужденного уголовного дела.

"Женоненавистника" доставили в полицию

1 ноября в полицию поступил вызов в квартиру на улице Синивооре в Кохтла-Ярве, где 39-летний пьяный мужчина избил свою жену. Полиция задержала мужчину как подозреваемого.

Из Кохтла-Ярве угнали кроссовый мотоцикл

31 октября в полицию поступило сообщение о том, что в период с 25 по 31 октября из гаражного товарищества на улице Эндла в Кохтла-Ярве был угнан кроссовый мотоцикл. Ущерб составил почти 2000 евро.

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