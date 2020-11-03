СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пешеход попал под машину
1 ноября в 17.24 на 153-м километре шоссе Таллинн - Нарва в Тойлаской волости 41-летний мужчина на автомобиле "Volkswagen Passat" наехал на 36-летнего пешехода, двигавшегося в том же направлении. Пешеход был доставлен в отделение неотложной помощи Ида-Вируской центральной больницы.
Пьяная женщина побила мужа
30 октября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на проспекте Кангеласте в Нарве пьяная 37-летняя женщина избила своего мужа. Подробности случившегося выяснятся в ходе уголовного производства.
Сын напал на мать
31 октября в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Тооме в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 29-летний сын напал на свою мать. Для установления подробностей случившегося полиция возбудила уголовное дело.
Неизвестные напали на улице
31 октября стало известно, что на улице Йоала в Нарве 32-летний мужчина подвергся нападению неизвестных. Обстоятельства происшествия и участники драки будут выяснены в ходе возбужденного уголовного дела.
"Женоненавистника" доставили в полицию
1 ноября в полицию поступил вызов в квартиру на улице Синивооре в Кохтла-Ярве, где 39-летний пьяный мужчина избил свою жену. Полиция задержала мужчину как подозреваемого.
Из Кохтла-Ярве угнали кроссовый мотоцикл
31 октября в полицию поступило сообщение о том, что в период с 25 по 31 октября из гаражного товарищества на улице Эндла в Кохтла-Ярве был угнан кроссовый мотоцикл. Ущерб составил почти 2000 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.