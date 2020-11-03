ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Частная жизнь и видеокамеры

В сегодняшнем номере "Северное побережье" пишет о решении, которое Государственный суд вынес в конце прошлой недели в рамках спора, возникшего в одном из квартирных товариществ Кохтла-Ярве. Оно гласит, что наблюдение за общественным пространством, находящимся в общей собственности товарищества, допустимо только при согласии большинства членов товарищества, поскольку нарушает право других жильцов на неприкосновенность частной жизни.
Это решение примечательно тем, что задает конкретные рамки организации видеоохраны в товариществе. В решении также сказано, что даже если большая часть членов товарищества согласна с установкой камер, нужно установить четкие правила использования видеозаписей.
Однако неопределенность с использованием видеокамер и их записей существует и в других сферах. Логика решения Госсуда позволяет прийти к выводу, что член товарищества не может самовольно установить камеру и на принадлежащей ему оконной раме, чтобы вести наблюдение, например, за происходящим во дворе для обеспечения безопасности припаркованного там автомобиля.
Чем дальше, тем больше нам приходится считаться с тем, что в общественных местах за нами могут наблюдать сотни незаметных глаз. Мы уже привыкли к этому в магазинах и учреждениях обслуживания. Камер прибавляется и на улицах. Видеорегистраторы в автомобилях и автобусах уже давно не редкость.
Мы, разумеется, понимаем, что все это во многом в интересах нашей собственной безопасности. Но в будущем законодателю, наверное, придется гораздо конкретнее обозначить границы права каждого человека на неприкосновенность частной жизни. На отсутствие четких границ указывают разные вердикты разных судебных инстанций в данном деле.