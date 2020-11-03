Для Нарвы спроектировали целый новый комплекс для обучения на эстонском языке

Новый учебный комплекс планируется на нарвской улице Краави, 1. По этому адресу нынче располагается Нарвская эстонская гимназия с пришкольной территорией. Участок будет перепланирован и перестроен, согласно плану, к сентябрю 2023 года.

Наилучшим признали решение "Duo" архитектурного бюро "Kolm Pluss Üks". Авторами выступили Лизетте Эристе, Герт Гуриев, Карин Харкмаа, Маркус Каазик, Яна Криворукова, Анника Валкна и Анне Вингисар.

Авторы получат премию в 10000 евро.

Всего было представлено 13 разных работ. Другие премии лучшим составили от 2500 до 7500 евро.

Эскиз архитектурного решения "Duo" для учебного комплекса в Нарве, включающего новую государственную гимназию, обновленную эстонскую основную школу, а также новый детский сад. ФОТО: эскиз "Duo", архитектурное бюро "Kolm Pluss Üks"

В том же 2023 году в пяти минутах ходьбы от улицы Краави - на улице Александра Пушкина - должна быть построена в Нарве еще одна государственная гимназия. Лучшее архитектурное решение для этой более крупной госгимназии вкупе с муниципальной Кесклиннаской основной школой по соседству Министерство образования и АО "Riigi Kinnisvara" определили в конце 2019 года. Автор решения "Tahvel" - архитектурное бюро "Salto" (Таллинн).

Как уже сообщалось, итоговую версию соглашения о создании к 2023 году одновременно двух нарвских госгимназий подписали 13 октября 2020 года мэр Нарвы Алексей Евграфов и министр образования и науки ЭР Майлис Репс. Первоначальная договоренность на эту тему была достигнута сторонами еще в 2016 году.

Предполагается, что в более вместительной госгимназии по улице Александра Пушкина преподавание будет вестись смешанно на эстонском и русском языках (60/40), в госгимназии по улице Краави - на государственном.

В случае комплекса госгимназии и Нарвской эстонской основной школы по улице Краави - точно так же, как и в случае комплекса госгимназии и Кесклиннаской школы по улице Александра Пушкина, - финансирование строительства планируется смешанным: планирование, возведение и оснащение госгимназии - за государственный счет, реновация школьного здания - муниципальный проект с государственным (европейским) софинансированием.