Репинский остается в рядах Центристской партии

По словам генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, правление решило, что Мартин Репинский продолжит возглавлять Йыхвиское отделение партии.

- Правление поручило мне координировать общение между руководителем Ида-Вирумааского округа партии Мареком Кулламяги и Мартином Репинским. Во многом это проблема коммуникации, и я уверен, что мы сможем встретить местные выборы единой командой, - отметил Корб.

В минувшую пятницу вечером большинство членов правления Ида-Вирумааского округа Центристской партии тайным голосованием решили исключить Репинского из партии. Из одиннадцати членов правления на собрании присутствовали восемь. Из них шестеро высказались за исключение Репинского, один был против, и один бюллетень был испорчен.

Председатель Ида-Вируского отделения Центристской партии Марек Кулламяги заявил, что такое решение было вызвано стилем руководства, который осуществлял Репинский в Йыхви, нарушениями устава и этического кодекса партии.

Кулламяги сказал в понедельник "Северному побережью", что в случае с Репинским изумляет то, что он не осознает и не признает, что сделал что-то неправильно. "Он играет властью. Благодаря ему Центристская партия превратилась в Йыхви во флюгер, меняющий направление чуть ли не каждые 30 дней. Тут нет уже ни одной политической силы, которую бы он не обманул - всевозможные симбиозы пройдены. В ответ на все это избиратели повернутся к нам спиной".

"Северное побережье" спросило в понедельник у Репинского, в чем он видит свои ошибки в Ида-Вирумаа, из-за которых местные центристы разочаровались в нем и даже его "политическая крестная" Яна Тоом отметила, что он уже довольно долгое время действует на грани и эта деятельность порой неприятна.

Репинский ответил, что руководство Ида-Вируского округа партии не высказало ему ни одной конкретной претензии и он узнал о пятничном решении ходатайствовать перед правлением партии о его исключении из Центристской партии только из СМИ. "На основании прочитанного могу утверждать, что речь идет о надуманных причинах", - подтвердил он, не отметив в ответе ни одной своей ошибки.

Он добавил, что его политическими крестными являются его избиратели и они дают оценку его деятельности. В то же время он пообещал сделать все от него зависящее, чтобы не произошло эскалации нынешнего конфликта. "Мы сможем между собой прояснить разногласия. Я открыт", - заметил он.

Кулламяги отметил также, что неверно утверждение Репинского, будто он не был в курсе претензий руководства округа, ведь на предыдущем собрании он присутствовал и ему говорили о них. "Тогда Репинский пытался утверждать, что, создавая все новые коалиции, он старается сделать все как можно лучше для Центристской партии", - сказал Кулламяги, отметив, что эти слова не убедили большинство членов руководства и поэтому последовало решение ходатайствовать о его исключении из партии.

- Если все проблемы исходят от одного человека, который к тому же не понимает, что что-то не так, то лучшее решение - сделать так, чтобы этого человека больше не было в Центристской партии, - сказал Кулламяги.

Член Европарламента и член правления Центристской партии Яна Тоом сказала в воскресенье вечером русскоязычному порталу национального вещания rus.err.ee, что, находясь на изоляции в Брюсселе, она за происходящим наблюдает по новостям, но, зная Репинского, считает, что уважительные причины имеются и что он уже давно действует на грани.