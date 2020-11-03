Число инфицированных в Вируской тюрьме превысило сотню

Сегодня еще у 12 заключенных и одного сотрудника расположенной в Йыхви Вируской тюрьмы, которая стала крупнейшим очагом коронавирусной инфекции в Эстонии, был диагностирован коронавирус, и общее количество зараженных превысило сотню - 106.
Пресс-представитель тюрьмы заявил во вторник вечером, что повторные тесты 12 заключенных оказались положительными. Их предыдущий тест был отрицательным, потому что, вероятно, был проведен во время инкубационного периода вируса.
Во вторник были обнародованы последние результаты тестов сотрудников Вируской тюрьмы, один из них оказался положительным.
На сегодняшний день в Вируской тюрьме заразились 103 заключенных, что составляет почти 15 процентов всех заключенных, и три сотрудника.
В течение этой недели все заключенные, чей тест на прошлой неделе был отрицательным, будут повторно обследованы.