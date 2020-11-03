Число инфицированных в Вируской тюрьме превысило сотню

Пресс-представитель тюрьмы заявил во вторник вечером, что повторные тесты 12 заключенных оказались положительными. Их предыдущий тест был отрицательным, потому что, вероятно, был проведен во время инкубационного периода вируса.

Во вторник были обнародованы последние результаты тестов сотрудников Вируской тюрьмы, один из них оказался положительным.

На сегодняшний день в Вируской тюрьме заразились 103 заключенных, что составляет почти 15 процентов всех заключенных, и три сотрудника.