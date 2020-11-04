Ср, 4.11.2020
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В Ида-Вирумаа коронавирусом заражены 240 человек

В Вируской тюрьме число зараженных коронавирусом превысило сотню.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Ида-Вирумаа число зараженных коронавирусом выросло до рекордных 240, почти половина из них находится в Вируской тюрьме, которая стала крупнейшим очагом коронавирусной инфекции в Эстонии.

За истекшие сутки у 49 жителей Ида-Вирумаа был диагностирован коронавирус, 14 из них имеют отношение к Вируской тюрьме. Всего в тюрьме заразились 107 человек, из которых 103 - заключенные и четверо - надзиратели. В течение этой недели все заключенные, чей тест на прошлой неделе был отрицательным, пройдут повторное обследование.

По словам представителя Департамента здоровья Эйке Кингсепп, в тюрьме ни один из инфицированных не нуждается в стационарном лечении, но примерно у половины наблюдаются симптомы.

К 14 случаям заболевания в тюрьме в Ида-Вирумаа добавилось еще 14 заражений в кругу семьи, в девяти случаях заражение произошло через знакомых, в трех случаях - на работе. В одном случае вирус был завезен из России, в одном случае заражение произошло во время обучения.

В Ида-Вирумаа семь действующих очагов. Наряду с Вируской тюрьмой второй по величине очаг относится к Ваналиннаской школе города Силламяэ, с ним связаны 36 человек.

Более 1400 жителей Ида-Вирумаа находятся под наблюдением Департамента здоровья, из них 275 больны. Заболеваемость на 100000 жителей за последние 14 дней выросла в уезде до 146,7. По состоянию на утро среды в Ида-Вируской центральной больнице находились 13 человек с коронавирусом.

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