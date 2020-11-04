В Ида-Вирумаа коронавирусом заражены 240 человек

За истекшие сутки у 49 жителей Ида-Вирумаа был диагностирован коронавирус, 14 из них имеют отношение к Вируской тюрьме. Всего в тюрьме заразились 107 человек, из которых 103 - заключенные и четверо - надзиратели. В течение этой недели все заключенные, чей тест на прошлой неделе был отрицательным, пройдут повторное обследование.

По словам представителя Департамента здоровья Эйке Кингсепп, в тюрьме ни один из инфицированных не нуждается в стационарном лечении, но примерно у половины наблюдаются симптомы.

К 14 случаям заболевания в тюрьме в Ида-Вирумаа добавилось еще 14 заражений в кругу семьи, в девяти случаях заражение произошло через знакомых, в трех случаях - на работе. В одном случае вирус был завезен из России, в одном случае заражение произошло во время обучения.

В Ида-Вирумаа семь действующих очагов. Наряду с Вируской тюрьмой второй по величине очаг относится к Ваналиннаской школе города Силламяэ, с ним связаны 36 человек.