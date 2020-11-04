Ср, 4.11.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Товарищество просит у волости защиты от наглых водителей

Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Квартирное товарищество "Veski 8" обратилось в Йыхвиское волостное управление с просьбой о защите от водителей-чужаков, которые, игнорируя запрещающий знак, ездят по принадлежащей товариществу дороге, создавая опасность для жильцов.

Там разрешено передвигаться только членам товарищества, но, по словам товарищества, многие водители пренебрегают этим запретом. "Мы будем благодарны за любую помощь и совет, которые помогут обуздать нагло нарушающих правила дорожного движения водителей", - говорится в обращении. 

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