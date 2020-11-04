Товарищество просит у волости защиты от наглых водителей

Там разрешено передвигаться только членам товарищества, но, по словам товарищества, многие водители пренебрегают этим запретом. "Мы будем благодарны за любую помощь и совет, которые помогут обуздать нагло нарушающих правила дорожного движения водителей", - говорится в обращении.