Товарищество просит у волости защиты от наглых водителей

Квартирное товарищество "Veski 8" обратилось в Йыхвиское волостное управление с просьбой о защите от водителей-чужаков, которые, игнорируя запрещающий знак, ездят по принадлежащей товариществу дороге, создавая опасность для жильцов.
Там разрешено передвигаться только членам товарищества, но, по словам товарищества, многие водители пренебрегают этим запретом. "Мы будем благодарны за любую помощь и совет, которые помогут обуздать нагло нарушающих правила дорожного движения водителей", - говорится в обращении.