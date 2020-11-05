СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пострадала инструктор по вождению
2 ноября в 12.15 у дома №63 по Таллиннскому шоссе в Нарве в остановившийся пропустить отъезжавший от остановки автобус учебный автомобиль "Toyota Yaris", которым управляла 36-летняя женщина, сзади врезалась автомашина "Honda Civic" с 56-летней женщиной за рулем.
В результате аварии пострадала находившаяся в учебном автомобиле 56-летняя инструктор по вождению. Пострадавшую доставили в Нарвскую больницу для проверки здоровья.
Из машин украден рабочий инструмент
2 ноября в полицию поступило сообщение о том, что у автомобиля, припаркованного на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве, разбито стекло и украден рабочий инструмент. Ущерб оценивается примерно в 300 евро.
В этот же день поступило сообщение о том, что у автомобиля, припаркованного уже на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве, разбито стекло и украден рабочий инструмент. Ущерб оценивается примерно в 700 евро.
С машины сняли фары
2 ноября в Нарвское отделение полиции поступило сообщение о том, что в период с 25 по 26 октября с автомобиля, припаркованного на улице Раху в Нарве, были украдены дополнительные светодиодные фары стоимостью 600 евро.
Ударил бывшую сожительницу
3 ноября в полицию сообщили, что 26 октября в доме на улице Лаврецовых в Нарве 36-летний мужчина ударил свою бывшую сожительницу. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства.
Вор забрался через балкон
3 ноября в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве вор забрался через балкон в квартиру по улице Л. Койдула и украл телевизор "Samsung" и ноутбук "Lenovo". Ущерб составил около 1100 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.