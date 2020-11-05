СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пострадала инструктор по вождению

В результате аварии пострадала находившаяся в учебном автомобиле 56-летняя инструктор по вождению. Пострадавшую доставили в Нарвскую больницу для проверки здоровья.

Из машин украден рабочий инструмент

2 ноября в полицию поступило сообщение о том, что у автомобиля, припаркованного на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве, разбито стекло и украден рабочий инструмент. Ущерб оценивается примерно в 300 евро.

В этот же день поступило сообщение о том, что у автомобиля, припаркованного уже на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве, разбито стекло и украден рабочий инструмент. Ущерб оценивается примерно в 700 евро.

С машины сняли фары

2 ноября в Нарвское отделение полиции поступило сообщение о том, что в период с 25 по 26 октября с автомобиля, припаркованного на улице Раху в Нарве, были украдены дополнительные светодиодные фары стоимостью 600 евро.

Ударил бывшую сожительницу

3 ноября в полицию сообщили, что 26 октября в доме на улице Лаврецовых в Нарве 36-летний мужчина ударил свою бывшую сожительницу. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства.

Вор забрался через балкон

3 ноября в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве вор забрался через балкон в квартиру по улице Л. Койдула и украл телевизор "Samsung" и ноутбук "Lenovo". Ущерб составил около 1100 евро.

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