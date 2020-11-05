МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 05.11-12.11

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - "Страна детства", концерт детской вокальной студии "Келлуке". Бесплатные билеты можно получить в кассе центра культуры

* В клубе "Сомпа" в 15.00 - развлекательная программа, посвященная Дню отца. Выступают фольклорные коллективы Кохтла-Ярвеского центра культуры. Вход свободный.

* В Тойласком общественном доме в 18.00 - салонный вечер "История одной волынки". Cольная программа в исполнении Мерике Паберитс.

Понедельник, 9 ноября

* В театральном центре "Vaba Lava" в Нарве в 19.00 - спектакль "Беглец" (на эстонском языке, с субтитрами на русском языке; нежелательно для детей младше 10 лет). Билет - 13-16 евро.

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - Пилле Пюрг и ее 10 выдающихся персон Эстонии: "Приглашение на юбилей!". Билет - 15-17 евро.

Вторник, 10 ноября

* В помещениях по ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Две соседки", детский спектакль театра "Ильмарине". Билет - 3,50 евро.

* В Куртнаской библиотеке в 18.00 - в гостях иллюстратор и график Маде Бальбат.

Среда, 11 ноября

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - "Власть любви. Земная и небесная любовь от Монтеверди до Вивальди", концерт ансамбля "Hortus Musicus". Специальный гость Майа Амир (меццо-сопрано); Мария Валдмаа (сопрано), Яаника Куузик (сопрано), Ирис Оя (меццо-сопрано), Анто Ыннис (тенор), Тынис Кауманн (баритон), Рихо Ридбек (бас). Билет - 12-15 евро. Перед концертом в 18.00 состоится встреча с дирижером Андресом Мустоненом. На встречу необходимо зарегистрироваться не позднее 10 ноября по тел. 334 2000.

* В Доме культуры "Ругодив" в Нарве в 19.00 - в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии" - "Отдам в хорошие руки", комедия Русского театра Эстонии. Не рекомендуется детям до 16 лет. Билеты - 11,40-18,90 евро.

* В Тойлаской библиотеке в 19.00 - встреча с Аннели Ламп, автором недавно вышедшей книги "Introverdi kaitseala".

СПОРТ

Пятница, 6 ноября

* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - викторина.

* В Ийзакуской гимназии в 19.30 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Alutaguse" - "Rapla korvpallikool".

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Keila korvpallikool II"/"Balteco".

Суббота, 7 ноября

* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по короне; дуэты.

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - открытый юношеский чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день 1-й.

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into"; русские шашки.

* В Йыхвиском спортхолле в 11.00 - Открытый чемпионат Йыхви и чемпионат Ида-Вирумаа среди мужчин по волейболу.

* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - "FCI Tallinn".

* На Ярвеской площадке с искусственным газоном в Кохтла-Ярве в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Järve U21" (Кохтла-Ярве) - "Narva Trans U21".

* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - Кубок Ида-Вирумаа по баскетболу: "Jõhvi kossutiim" - БК "Narva".

* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United II" - "Vitamin Well" (Кадрина).

Воскресенье, 8 ноября