МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 05.11-12.11

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 5 по 12 ноября.
КУЛЬТУРА
Четверг, 5 ноября
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки Ахто Лаадога "Minu nägemused" (масло, пастель, акварель). Выставка открыта до 27 ноября.
* В Нарвском колледже Тартуского университета - концерты фестиваля "IDeeJazz 2020@Narva": в 18.00 - Олег Писаренко, в 19.30 - Виллу Вески и Раун Юурикас, в 21.00 - "Le Bang Bang" (Германия). Дневной билет - 12-15 евро.
* В Нарвской крепости в 19.00 - концерт "Радость и благодарность бытия". Билет - 5 евро.
Пятница, 6 ноября
* В конференц-зале Тойлаского санатория с 11.00 до 17.00 - "Александер Тыниссон и Йыхви в 1920-1940 годах", историческая конференция Общества Йыхвиского музея. Точная информация и регистрация: johvimuuseum.ee/uudised/
* В Нарвском колледже Тартуского университета - концерты фестиваля "IDeeJazz 2020@Narva": в 18.00 - Мирья Клиппель feat. Алекс Йонссон (Финляндия / Дания), в 19.30 - "Deniss Pashkevich Quartet" (Латвия), в 21.00 - Ике Ранн (Эстония). Дневной билет - 12-15 евро.
* В Майдласком народном доме в 18.00 - "Мне нравится земля", концерт, посвященный Дню отца: Марко Матвере и Пеэп Раун. Количество мест ограничено.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - "Unerohi", спектакль "Vana Baskini teatеr". Билет - 16-18 евро.
* В Мяэтагузеском народном доме в 19.00 - "Muusikal kutsub teid veel..." в исполнении музыкальной труппы Тойлаской волости. Билет - 4 евро, для детей и пенсионеров - 2 евро.
Суббота, 7 ноября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 10.00 - сеанс фильмов в рамках фестиваля "АРТкино".
* В помещениях по ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Приключения маленькой обезьянки", детский спектакль театра "Ильмарине". Билет - 3,50 евро.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Новогоднее чудо", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 9 евро.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 12.00 - презентация фотовыставки "Финны-ингерманландцы - 100 лет".
* В Доме культуры "Ругодив" в Нарве в 13.00 в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии" - концерт духовой музыки "Любимые вальсы". Вход свободный.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры с 13.00 - День ингерманландской культуры: открытие выставки, концерт.
* В Кивиылиском народном доме в 14.00 - концерт: поет Александр Ласиков. Вход свободный.
* В Сакаском народном доме в 15.00 - "Sinivalgeke 2", представление line-танцоров Сакаского и Майдлаского народных домов.
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 16.00 - "Muusikal kutsub teid veel..." в исполнении музыкальной труппы Тойлаской волости. Вход по свободным пожертвованиям.
* В йыхвиском кукольном театре "Лепатрийну" (ул. Харидузе, 3) в 17.00 - кукольный спектакль "Солнечный луч".
* В Доме культуры "Ругодив" в Нарве в 18.00 в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии" - Рафаэль, cольный концерт по случаю дня рождения. Билет - 5-7 евро.
* В клубе "Ахтме" в 18.00 - спектакль "Хочу купить Вашего мужа" (16+), по мотивам пьесы М. Задорнова. Постановка творческих работников клуба "Ахтме". Билет - 5 евро. Количество мест ограничено. Информация: www.ahtmeklubi.ee. Тел. 5668 4792.
Воскресенье, 8 ноября
* В Вахтраском центре творчества в 12.00 - развлекательная программа, посвященная Дню отца. Выступают фольклорные коллективы Кохтла-Ярвеского центра культуры. Вход свободный.
* В йыхвиском кукольном театре "Лепатрийну" (ул. Харидузе, 3) в 12.00 - кукольный спектакль "Солнечный луч".
* На мызе Сака в 14.00 - обед с концертом: выступает ансамбль "Heebie-Jeebies".
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - "Страна детства", концерт детской вокальной студии "Келлуке". Бесплатные билеты можно получить в кассе центра культуры
* В клубе "Сомпа" в 15.00 - развлекательная программа, посвященная Дню отца. Выступают фольклорные коллективы Кохтла-Ярвеского центра культуры. Вход свободный.
* В Тойласком общественном доме в 18.00 - салонный вечер "История одной волынки". Cольная программа в исполнении Мерике Паберитс.
Понедельник, 9 ноября
* В театральном центре "Vaba Lava" в Нарве в 19.00 - спектакль "Беглец" (на эстонском языке, с субтитрами на русском языке; нежелательно для детей младше 10 лет). Билет - 13-16 евро.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - Пилле Пюрг и ее 10 выдающихся персон Эстонии: "Приглашение на юбилей!". Билет - 15-17 евро.
Вторник, 10 ноября
* В помещениях по ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Две соседки", детский спектакль театра "Ильмарине". Билет - 3,50 евро.
* В Куртнаской библиотеке в 18.00 - в гостях иллюстратор и график Маде Бальбат.
Среда, 11 ноября
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - "Власть любви. Земная и небесная любовь от Монтеверди до Вивальди", концерт ансамбля "Hortus Musicus". Специальный гость Майа Амир (меццо-сопрано); Мария Валдмаа (сопрано), Яаника Куузик (сопрано), Ирис Оя (меццо-сопрано), Анто Ыннис (тенор), Тынис Кауманн (баритон), Рихо Ридбек (бас). Билет - 12-15 евро. Перед концертом в 18.00 состоится встреча с дирижером Андресом Мустоненом. На встречу необходимо зарегистрироваться не позднее 10 ноября по тел. 334 2000.
* В Доме культуры "Ругодив" в Нарве в 19.00 - в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии" - "Отдам в хорошие руки", комедия Русского театра Эстонии. Не рекомендуется детям до 16 лет. Билеты - 11,40-18,90 евро.
* В Тойлаской библиотеке в 19.00 - встреча с Аннели Ламп, автором недавно вышедшей книги "Introverdi kaitseala".
СПОРТ
Пятница, 6 ноября
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - викторина.
* В Ийзакуской гимназии в 19.30 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Alutaguse" - "Rapla korvpallikool".
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Keila korvpallikool II"/"Balteco".
Суббота, 7 ноября
* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по короне; дуэты.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - открытый юношеский чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день 1-й.
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into"; русские шашки.
* В Йыхвиском спортхолле в 11.00 - Открытый чемпионат Йыхви и чемпионат Ида-Вирумаа среди мужчин по волейболу.
* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - "FCI Tallinn".
* На Ярвеской площадке с искусственным газоном в Кохтла-Ярве в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Järve U21" (Кохтла-Ярве) - "Narva Trans U21".
* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - Кубок Ида-Вирумаа по баскетболу: "Jõhvi kossutiim" - БК "Narva".
* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United II" - "Vitamin Well" (Кадрина).
Воскресенье, 8 ноября
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - открытый юношеский чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день 2-й.
* На Ярвеской площадке с искусственным газоном в Кохтла-Ярве в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: "Järve" (Кохтла-Ярве) - "Pärnu jalgpalliklubi".
* В Йыхвиском спортхолле в 13.30 - народная лига Эстонии по баскетболу: "Jõhvi kossutiim" - "Tööriistamarket"/"Lüganuse".
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 14.30 - народная лига Эстонии по баскетболу: "Enteh" - БК "HITO"/"Elvarem".
* В спорткомплексе "Калев" в Силламяэ в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Kalev" (Силламяэ) - "Ganza" (Нарва).
Вторник, 10 ноября
* В Ийзакуской гимназии в 18.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Reinar Halliku KK"/"Iisaku gümnaasium" - "Alutaguse".
Среда, 11 ноября
* В Вокаском Доме спорта в 17.30 - волейбольная серия Тойлаской волости, 3vs3; второй этап. Информация: www.toilasport.ee.
* На стадионе "Фама" в Нарве в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans U21" - "Tartu Tammeka III".
Четверг, 12 ноября
* В Вокаском народном доме в 18.00 - сеанс одновременной игры в шашки: президент Всемирной федерации шашек Янек Мягги versus интересующиеся шашками.
РАЗНОЕ
Четверг, 5 ноября
* В Кивиылиском приключенческом центре в 18.00 - вечер демонстрации и обсуждения планируемого модульного реактора нового поколения.
Среда, 11 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по пошиву сумочек для книг в лоскутной технике. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
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