ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Когда пограничный город сам возводит границы

Несколько лет назад "Северное побережье" первым подняло этот вопрос, и долгое время городская власть имитировала деятельность по поиску решения, но в действительности искала причины, почему нельзя изменить названия улиц. Это, конечно, вызывало вопросы и раздражало остальное эстонское общество.

Данный факт - лишь один из нюансов поведенческого стиля нарвских городских властей, в котором мы постоянно находим стремление власти пограничного города противопоставить себя государству. Тут стоит вспомнить хотя бы разногласия при финансировании Нарвского городского музея, игнорирование поддержки "Свободной сцены", самоотстранение от проекта создания бассейна Академии внутренней обороны и пр. У Нарвы возникали также непонятные споры с канцлером права, когда тот указывал на несоответствие городских правовых актов закону, и т.д.

В то же время нельзя сказать, будто государство в последние годы как-то игнорировало город Нарву, государственные инвестиции были ведь значительными. Тем не менее мы не особо видели со стороны властей пограничного города добрую волю к сотрудничеству с государством. Даже в случае реформы гимназий достижение соглашения проходило через кочки и ухабы. И когда мэр Нарвы жалуется теперь на то, что в Таллинне не желают с ним разговаривать, то, может, стоило бы взглянуть на себя?