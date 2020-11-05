ОДИН ВОПРОС ⟩ Ожидаются ли в Ида-Вирумаа новые ограничения из-за коронавируса?

В среду министр социальных дел Танель Кийк сказал, комментируя новые цифры распространения коронавируса (новых заразившихся в Эстонии в целом - 208, в Ида-Вирумаа - 49), что правительство может начать обсуждать дополнительные ограничения.
Министр социальных дел ТАНЕЛЬ КИЙК:
- Ситуация в Эстонии сверхсерьезная. При нынешних темпах распространения вируса мы скоро достигнем положения, когда правительству придется ввести более строгие ограничения, так как Департамент здоровья не успевает выявлять близко контактировавших.
В Эстонии действует ряд ограничений (на число участников публичных мероприятий, на продажу алкоголя, на поездки). Когда мы говорим о дополнительных ограничениях, то в первую очередь смотрим на эти регионы. Если имеются регионы, где инфекция распространилась больше, то пересматриваем публичные мероприятия.
Завтра (в четверг. - Ред.) правительство снова соберется, и в свете растущих цифр придется пересмотреть ограничения (маски, дистанция, публичные мероприятия).