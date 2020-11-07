СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мать ударила дочь

Юноша напал на женщину

4 ноября в полицию поступило сообщение, что на улице Салу в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 18-летний юноша ударил 43-летнюю женщину. Обстоятельства происшествия будут установлены в рамках уголовного производства.

В магазине у пенсионерки украли кошелек

4 ноября 73-летняя женщина сообщила, что в магазине на Таллиннском шоссе в Нарве неизвестная женщина присвоила ее кошелек. Сумму причиненного ущерба и обстоятельства случившегося установят в ходе начатого уголовного производства.

Пьяная женщина ударила сожителя

5 ноября в полицию сообщили, что в ходе конфликта во время совместных возлияний в квартире в Нарва-Йыэсуу 53-летняя женщина ударила своего сожителя. Полиция начала уголовное производство и доставила женщину в вытрезвитель.

Стрелял в человека из пневматического оружия

5 ноября поступило сообщение, что в Силламяэ на Таллиннском шоссе некий мужчина выстрелил в 29-летнего мужчину из пневматического пистолета. Полиция установила личность стрелявшего и задержала его в качестве подозреваемого.

Потеряла карточку - и лишилась денег

5 ноября 60-летняя женщина сообщила в Нарвское отделение полиции, что в октябре неизвестный человек снял с ее счета по утерянной ею банковской карточке 800 евро.

"Инвестировал" в карман мошенников 18000 евро

5 ноября 48-летний мужчина сообщил в Йыхвиское отделение полиции, что в июне и июле он перевел разным лицам для инвестирования в общем более 18000 евро. Для выяснения обстоятельств случившегося полиция начала уголовное производство.

Со счета пенсионера сняли деньги

5 ноября в Нарвское отделение полиции сообщили, что неизвестный человек злоупотребил банковской карточкой 68-летнего мужчины и снял в банкомате с его счета около 370 евро.

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