Сб, 7.11.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

ПОРТРЕТ ⟩ У "Папы года" вся семья музыкальная

Валерий Антонов заряжается жизненной энергией от музыки и от детей.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В воскресенье в Кохтла-Ярвеском центре культуры будут чествовать участников городского конкурса "Папа года - 2020", победителем которого стал музыкант, преподаватель, отец троих детей и дедушка троих внуков Валерий Антонов. Но он может гордиться не только своей дружной семьей, но и десятками учеников, которых сумел заразить музыкой и тоже называет "мои дети". 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Узнав о победе, Валерий сказал, что для него это неожиданно: "В Кохтла-Ярве так много достойных людей, но спасибо коллективу Ахтмеской школы за доверие - они представили". 

 CV 

  • Родился 19 апреля 1953 года в Кохтла-Ярве.
  • В 1968 году закончил среднюю школу №2 города Кохтла-Ярве и Кохтла-Ярвескую музыкальную, сразу поступил в Псковское музыкальное училище имени Римского-Корсакова, где учился четыре года.
  • Работал в музыкальной школе в Пушкинских Горах. Затем служил в армии. 
  • В 1980 году закончил Таллиннскую музыкальную академию.
  • С ноября 1974 года работал в общеобразовательных школах Кохтла-Ярве: в Кукрузе, Сомпа. С 1975 года 19 лет трудился в Доме творчества школьников. 
  • 24 года и до сих пор преподает в Ахтмеской школе искусств, 20 лет - в Кохтла-Ярвеской школе искусств. 
  • В 2012 году был удостоен титула "Учитель года" на городском и республиканском уровне.
  • 26 лет - участник Кохтла-Ярвеского городского оркестра.
  • Женат. Отец троих сыновей, дед троих внуков.

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