ПОРТРЕТ ⟩ У "Папы года" вся семья музыкальная

В воскресенье в Кохтла-Ярвеском центре культуры будут чествовать участников городского конкурса "Папа года - 2020", победителем которого стал музыкант, преподаватель, отец троих детей и дедушка троих внуков Валерий Антонов. Но он может гордиться не только своей дружной семьей, но и десятками учеников, которых сумел заразить музыкой и тоже называет "мои дети".