Школьник смастерил велопомощь и планирует доставку пакетов

Идея велопомощи возникла у проживающего в деревне Амула Лаури, когда он увидел двух велосипедистов, застрявших на дороге из-за технической неисправности. Вот он и решил, что разработает в своей творческой работе за 8-й класс велопомощь, взяв для этого прицепляемую к велосипеду старую садовую тележку, от которой использовал колеса и раму.