Сб, 7.11.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Школьник смастерил велопомощь и планирует доставку пакетов

Лаури Вяйн и его удостоившаяся признания творческая работа.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ученик 9-го класса Ярвеской школы Кохтла-Ярве Лаури Вяйн решил построить в качестве творческой работы буксирное приспособление для велосипедов, однако из нее выросла еще одна услуга: в закрепленной за велосипедом тележке можно возить также почтовые посылки и сумки с продуктами. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Идея велопомощи возникла у проживающего в деревне Амула Лаури, когда он увидел двух велосипедистов, застрявших на дороге из-за технической неисправности. Вот он и решил, что разработает в своей творческой работе за 8-й класс велопомощь, взяв для этого прицепляемую к велосипеду старую садовую тележку, от которой использовал колеса и раму.

Вдохновила старая корзина для покупок 

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