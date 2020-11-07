ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Марек Кулламяги

На самом деле Кулламяги вскрыл то недовольство и недоумение, которые уже давно солирующий в Ида-Вирумаа Репинский вызывает у многих местных центристов. Это не проблема коммуникации, как утверждал Корб, и своего решения должны стыдиться не ида-вируские центристы, а головной офис партии, который не прислушивается к местным партийцам.

Исконный идавирусец, выбранный руководителем местных центристов год назад, высказывается прямолинейно и, в отличие от генсекретаря, не владеет искусством пустословия. Если деятельность Репинского представляет проблему, то Кулламяги так и говорит, а не делает хорошую мину при плохой игре. Головной офис мог бы понимать, что для Центристской партии в Ида-Вирумаа от этого больше пользы, чем от безучастного поддакивания.