ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Кто и как за это ответит?

После того, как тогдашнему волостному старейшине Мартину Репинскому пришло в голову для удовлетворения своего эго прогнать с директорского места без какой-либо веской причины Ингрид Спитц, следующим волостным управлениям так и не удалось найти для библиотеки нового директора. Два конкурса были объявлены провалившимися, временными руководителями назначали людей, не имевших необходимых знаний, опыта и библиотечного образования. Происходящее беспокоит также сельские библиотеки, деятельность которых должна координировать центральная библиотека.

К тому же происходящее стало затратным для волостных налогоплательщиков. За незаконное увольнение Спитц суд потребовал выплатить ей годовую зарплату. За то, что бывший главный специалист была вынуждена уволиться из-за издевательств на работе, комиссия по трудовым спорам обязала выплатить ей зарплату за полгода. Вместо того, чтобы лучше сотрудничать с немногочисленными специалистами библиотечного дела, местная власть намерена судиться с ними.

Не чудо, что в такой атмосфере у многих хороших специалистов не возникает ни малейшего желания участвовать в конкурсах.

Обоснован также вопрос, кто и как ответит за эту закрученную ситуацию. Если бы волостные власти действительно защищали интересы жителей волости, то извинились бы перед обиженными людьми и вместе с ними поискали бы решение, как двигаться дальше. А бывшему волостному старейшине Репинскому, который создал такую ситуацию, уволив Ингрид Спитц, предъявили бы денежное требование.