В Вируской тюрьме коронавирусной инфекцией заразились уже около 200 человек

В Вируской тюрьме, крупнейшем очаге коронавируса в Эстонии, число инфицированных приближается к двумстам - 189 заключенных и пять сотрудников.
По сообщению пресс-представителя тюрьмы, в пятницу тест на коронавирус оказался положительным еще у 27 заключенных и одного чиновника.
Новые случаи заболевания выявлены при повторных тестах, которые проводились с учетом инкубационного периода вируса у тех, у кого ранее был отрицательный результат.
По состоянию на вечер пятницы из Вируской тюрьмы были освобождены трое заключенных с коронавирусной инфекцией, поскольку срок их заключений истек. Тюрьма направила их данные в Департамент здоровья для дальнейшего наблюдения.
Из почти 670 заключенных Вируской тюрьмы 189, или почти 30 процентов, имеют диагноз "коронавирусная инфекция".
Трое инфицированных коронавирусом заключенных, состояние которых более тяжелое, были доставлены в больницу. По словам пресс-представителя, 111 инфицированных заключенных не имеют жалоб, у остальных есть признаки простуды или нарушения обоняния и вкуса.
Министерство юстиции и Департамент здоровья подтвердили, что вспышка коронавирусной инфекции, разразившаяся в Вируской тюрьме в начале прошлой недели, началась с учителя, который ведет в тюрьме уроки.
По данным Департамента здоровья, за истекшие сутки в Ида-Вирумаа было зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусому. Уровень заболеваемости на 100 тысяч жителей в Ида-Вирумаа за последние 14 дней превысил двести - 208,6. Такой же показатель по Эстонии в целом вырос до 119,04.