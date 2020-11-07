В Вируской тюрьме коронавирусной инфекцией заразились уже около 200 человек

По сообщению пресс-представителя тюрьмы, в пятницу тест на коронавирус оказался положительным еще у 27 заключенных и одного чиновника.

Новые случаи заболевания выявлены при повторных тестах, которые проводились с учетом инкубационного периода вируса у тех, у кого ранее был отрицательный результат.

По состоянию на вечер пятницы из Вируской тюрьмы были освобождены трое заключенных с коронавирусной инфекцией, поскольку срок их заключений истек. Тюрьма направила их данные в Департамент здоровья для дальнейшего наблюдения.

Из почти 670 заключенных Вируской тюрьмы 189, или почти 30 процентов, имеют диагноз "коронавирусная инфекция".

Трое инфицированных коронавирусом заключенных, состояние которых более тяжелое, были доставлены в больницу. По словам пресс-представителя, 111 инфицированных заключенных не имеют жалоб, у остальных есть признаки простуды или нарушения обоняния и вкуса.

Министерство юстиции и Департамент здоровья подтвердили, что вспышка коронавирусной инфекции, разразившаяся в Вируской тюрьме в начале прошлой недели, началась с учителя, который ведет в тюрьме уроки.