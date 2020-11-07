Сб, 7.11.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

В Вируской тюрьме коронавирусной инфекцией заразились уже около 200 человек

В расположенной на восточной окраине Йыхви Вируской тюрьме коронавирус диагностирован почти у 30 процентов заключенных. Троим заключенным потребовалась госпитализация.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Вируской тюрьме, крупнейшем очаге коронавируса в Эстонии, число инфицированных приближается к двумстам - 189 заключенных и пять сотрудников.

По сообщению пресс-представителя тюрьмы, в пятницу тест на коронавирус оказался положительным еще у 27 заключенных и одного чиновника. 

Новые случаи заболевания выявлены при повторных тестах, которые проводились с учетом инкубационного периода вируса у тех, у кого ранее был отрицательный результат. 

По состоянию на вечер пятницы из Вируской тюрьмы были освобождены трое заключенных с коронавирусной инфекцией, поскольку срок их заключений истек. Тюрьма направила их данные в Департамент здоровья для дальнейшего наблюдения.

Из почти 670 заключенных Вируской тюрьмы 189, или почти 30 процентов, имеют диагноз "коронавирусная инфекция". 

Трое инфицированных коронавирусом заключенных, состояние которых более тяжелое, были доставлены в больницу. По словам пресс-представителя, 111 инфицированных заключенных не имеют жалоб, у остальных есть признаки простуды или нарушения обоняния и вкуса. 

Министерство юстиции и Департамент здоровья подтвердили, что вспышка коронавирусной инфекции, разразившаяся в Вируской тюрьме в начале прошлой недели, началась с учителя, который ведет в тюрьме уроки. 

По данным Департамента здоровья, за истекшие сутки в Ида-Вирумаа было зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусому. Уровень заболеваемости на 100 тысяч жителей в Ида-Вирумаа за последние 14 дней превысил двести - 208,6. Такой же показатель по Эстонии в целом вырос до 119,04.

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