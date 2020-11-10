ПОЖАРЫ ⟩ В квартире горел диван
7 ноября в 15.47 спасатели вновь получили вызов в город Нарва, где в одной из квартир двухэтажного жилого дома на улице Хайгла начался пожар.
Прибывшие на место спасатели установили, что горел диван в гостиной. Пожар ликвидировали в 16.01, медики скорой проверили также состояние здоровья жильца квартиры.
Причина возгорания выясняется. Датчика дыма в квартире не было.
В жилом доме загорелась баня
7 ноября в 17.39 центр тревоги получил вызов в деревню Катазе Алутагузеской волости, где в двухэтажном деревянном доме, расположенном в непосредственной близости от других жилых домов, горела банная часть.
Пожар ликвидировали к 20.34, люди не пострадали. Причина пожара выясняется.