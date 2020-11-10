ПОЖАРЫ ⟩ В квартире горел диван

Прибывшие на место спасатели установили, что горел диван в гостиной. Пожар ликвидировали в 16.01, медики скорой проверили также состояние здоровья жильца квартиры.

Причина возгорания выясняется. Датчика дыма в квартире не было.

В жилом доме загорелась баня

7 ноября в 17.39 центр тревоги получил вызов в деревню Катазе Алутагузеской волости, где в двухэтажном деревянном доме, расположенном в непосредственной близости от других жилых домов, горела банная часть.