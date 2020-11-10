Вт, 10.11.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

ПОЖАРЫ ⟩ В квартире горел диван
7 ноября 2020 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

7 ноября в 15.47 спасатели вновь получили вызов в город Нарва, где в одной из квартир двухэтажного жилого дома на улице Хайгла начался пожар.

Прибывшие на место спасатели установили, что горел диван в гостиной. Пожар ликвидировали в 16.01, медики скорой проверили также состояние здоровья жильца квартиры.

Причина возгорания выясняется. Датчика дыма в квартире не было. 

В жилом доме загорелась баня

7 ноября в 17.39 центр тревоги получил вызов в деревню Катазе Алутагузеской волости, где в двухэтажном деревянном доме, расположенном в непосредственной близости от других жилых домов, горела банная часть.

Пожар ликвидировали к 20.34, люди не пострадали. Причина пожара выясняется. 

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