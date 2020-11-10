"N&V" выиграл тендер на ремонт йыхвиских улиц со сверхнизким ценовым предложением

Тендер включает в себя ремонт семи участков улиц в городе Йыхви и двух - в деревне Козе, тротуара на улице Таммсааре и спортивной площадки на улице Харидузе. Площадь общего объема работ достигает 11390 квадратных метров. В большинстве случаев предстоит убрать имеющееся дорожное покрытие и уложить новый слой асфальта толщиной пять сантиметров.

Объявляя тендер, волостное управление предполагало, что стоимость работ составит около 260000 евро. Ценовые предложения подали девять фирм, только одно из них превысило заданный ценовой предел. Зато предложение "N&V" было едва ли не наполовину ниже - чуть больше 130000 евро.