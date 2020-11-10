"N&V" выиграл тендер на ремонт йыхвиских улиц со сверхнизким ценовым предложением

Принадлежащая семье одного из лидеров йыхвиского властного союза бизнесмена Николая Осипенко фирма "N&V" выиграла тендер на ремонт йыхвиских улиц, предложив цену наполовину ниже, чем рассчитывало волостное управление.
Тендер включает в себя ремонт семи участков улиц в городе Йыхви и двух - в деревне Козе, тротуара на улице Таммсааре и спортивной площадки на улице Харидузе. Площадь общего объема работ достигает 11390 квадратных метров. В большинстве случаев предстоит убрать имеющееся дорожное покрытие и уложить новый слой асфальта толщиной пять сантиметров.