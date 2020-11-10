Вт, 10.11.2020
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"N&V" выиграл тендер на ремонт йыхвиских улиц со сверхнизким ценовым предложением

Больше всего должно улучшиться положение на улице Таммсааре, где планируется отремонтировать тротуар двухметровой ширины на протяжении 600 метров, а также более 1800 квадратных метров покрытия на проезжей части.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Принадлежащая семье одного из лидеров йыхвиского властного союза бизнесмена Николая Осипенко фирма "N&V" выиграла тендер на ремонт йыхвиских улиц, предложив цену наполовину ниже, чем рассчитывало волостное управление.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Тендер включает в себя ремонт семи участков улиц в городе Йыхви и двух - в деревне Козе, тротуара на улице Таммсааре и спортивной площадки на улице Харидузе. Площадь общего объема работ достигает 11390 квадратных метров. В большинстве случаев предстоит убрать имеющееся дорожное покрытие и уложить новый слой асфальта толщиной пять сантиметров.

Объявляя тендер, волостное управление предполагало, что стоимость работ составит около 260000 евро. Ценовые предложения подали девять фирм, только одно из них превысило заданный ценовой предел. Зато предложение "N&V" было едва ли не наполовину ниже - чуть больше 130000 евро.

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