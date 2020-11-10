ОДИН ВОПРОС ⟩ Кто станет новым министром внутренних дел?

В понедельник министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) объявил о своей отставке, что вызвано его оскорбительными высказываниями в связи с выборами президента США. Мы спросили у депутата Рийгикогу от Ида-Вирумаа Рихо Брейвеля (EKRE), имеющего опыт работы как в погранохране, так и в Силах обороны, ответил бы он согласием, если бы ему предложили занять эту должность.
Рихо БРЕЙВЕЛЬ:
- Нет, я бы не согласился занять эту должность. Я для этого несколько староват. Все это (отставка министра. - Ред.) еще так свежо, что мы еще не приняли решения. Нужно найти достойного кандидата на эту должность. Пост министра внутренних дел - это не шутка.