ОДИН ВОПРОС ⟩ Кто станет новым министром внутренних дел?

- Нет, я бы не согласился занять эту должность. Я для этого несколько староват. Все это (отставка министра. - Ред.) еще так свежо, что мы еще не приняли решения. Нужно найти достойного кандидата на эту должность. Пост министра внутренних дел - это не шутка.