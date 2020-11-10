СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Угрожал пневматическим оружием

Мужчину ударили молотком

6 ноября полиция получила сообщение, что в Йыхви на Нарвском шоссе неизвестный ударил молотком 40-летнего мужчину. Пострадавшему оказали первую помощь в травмопункте. Более точные обстоятельства случившегося определят в ходе начатого уголовного производства.

Женщина напала на мужчину

7 ноября в полицию сообщили, что в квартире на бульваре Тооме в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 38-летняя женщина напала на своего супруга. Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой.

Напал на людей на улице

8 ноября в полицию сообщили, что на улице Партизани в Нарве неизвестный мужчина напал на трех человек. Полиция выяснит подробности случившегося в ходе начатого уголовного производства.

Насилие в Кивиыли

8 ноября в полицию сообщили, что в квартире на улице Виру в Кивиыли 57-летний мужчина ударил 31-летнего. Напавшего полиция задержала в качестве подозреваемого.

В тот же день поступило сообщение, что в квартире на Кескпуйестеэ в Кивиыли 38-летний мужчина ударил ножом своего ровесника. Пострадавшему оказали в травмопункте первую помощь и отпустили на домашнее лечение. Полиция задержала предполагаемого нарушителя в качестве подозреваемого.

Воры унесли технику

7 ноября в полицию сообщили, что неизвестные разбили окно в здании на Кескпуйестеэ в Кивиыли, забрались внутрь и украли технику. Причиненный ущерб и более точные обстоятельства случившегося выяснят в ходе уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ