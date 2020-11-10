СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Угрожал пневматическим оружием
8 ноября полиция задержала в качестве подозреваемого 19-летнего парня, угрожавшего в Нарве на Таллиннском шоссе пневматическим оружием 23-летнему мужчине.
Мужчину ударили молотком
6 ноября полиция получила сообщение, что в Йыхви на Нарвском шоссе неизвестный ударил молотком 40-летнего мужчину. Пострадавшему оказали первую помощь в травмопункте. Более точные обстоятельства случившегося определят в ходе начатого уголовного производства.
Женщина напала на мужчину
7 ноября в полицию сообщили, что в квартире на бульваре Тооме в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 38-летняя женщина напала на своего супруга. Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой.
Напал на людей на улице
8 ноября в полицию сообщили, что на улице Партизани в Нарве неизвестный мужчина напал на трех человек. Полиция выяснит подробности случившегося в ходе начатого уголовного производства.
Насилие в Кивиыли
8 ноября в полицию сообщили, что в квартире на улице Виру в Кивиыли 57-летний мужчина ударил 31-летнего. Напавшего полиция задержала в качестве подозреваемого.
В тот же день поступило сообщение, что в квартире на Кескпуйестеэ в Кивиыли 38-летний мужчина ударил ножом своего ровесника. Пострадавшему оказали в травмопункте первую помощь и отпустили на домашнее лечение. Полиция задержала предполагаемого нарушителя в качестве подозреваемого.
Воры унесли технику
7 ноября в полицию сообщили, что неизвестные разбили окно в здании на Кескпуйестеэ в Кивиыли, забрались внутрь и украли технику. Причиненный ущерб и более точные обстоятельства случившегося выяснят в ходе уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.