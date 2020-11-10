Вт, 10.11.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Угрожал пневматическим оружием
6-8 ноября 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

8 ноября полиция задержала в качестве подозреваемого 19-летнего парня, угрожавшего в Нарве на Таллиннском шоссе пневматическим оружием 23-летнему мужчине. 

Мужчину ударили молотком 

6 ноября полиция получила сообщение, что в Йыхви на Нарвском шоссе неизвестный ударил молотком 40-летнего мужчину. Пострадавшему оказали первую помощь в травмопункте. Более точные обстоятельства случившегося определят в ходе начатого уголовного производства. 

Женщина напала на мужчину 

7 ноября в полицию сообщили, что в квартире на бульваре Тооме в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 38-летняя женщина напала на своего супруга. Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой. 

Напал на людей на улице 

8 ноября в полицию сообщили, что на улице Партизани в Нарве неизвестный мужчина напал на трех человек. Полиция выяснит подробности случившегося в ходе начатого уголовного производства. 

Насилие в Кивиыли 

8 ноября в полицию сообщили, что в квартире на улице Виру в Кивиыли 57-летний мужчина ударил 31-летнего. Напавшего полиция задержала в качестве подозреваемого. 

В тот же день поступило сообщение, что в квартире на Кескпуйестеэ в Кивиыли 38-летний мужчина ударил ножом своего ровесника. Пострадавшему оказали в травмопункте первую помощь и отпустили на домашнее лечение. Полиция задержала предполагаемого нарушителя в качестве подозреваемого.

Воры унесли технику 

7 ноября в полицию сообщили, что неизвестные разбили окно в здании на Кескпуйестеэ в Кивиыли, забрались внутрь и украли технику. Причиненный ущерб и более точные обстоятельства случившегося выяснят в ходе уголовного производства. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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