ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Зависящие от власти могли бы воздержаться от участия в местной политике

В то же время предприниматели, чья коммерческая деятельность в значительной мере зависит от решений местной власти, будь то тендеры и прочие заказы, выбор планировок или осуществление каких-то инвестиций, могли бы и сами воздерживаться от участия в политике. Это пошло бы на пользу их собственному доброму имени, а также избавило бы самоуправления от попахивающих коррупцией подозрений.

Грань при выявлении торговли влиянием довольно тонкая. В Эстонии имеются судебные прецеденты, когда ее удавалось установить, но есть и такие, когда прокуратура осталась с носом. В то же время у общественности замешательство вызывали как оправдательные, так и обвинительные приговоры.

Если бизнесмены, успешность фирм которых во многом зависит от общественных денег, сами разваливают и сколачивают коалиции или имеют при этом решающий голос, как это бывало и есть сейчас в некоторых самоуправлениях Ида-Вирумаа, то это неизбежно оставляет впечатление использования своего влияния в своих корыстных интересах.

Зачастую они баллотируются также не в тех самоуправлениях, где находится их истинное место постоянного проживания, как то предусмотрено законом, а в тех самоуправлениях, с которыми связаны их коммерческие интересы. В таком случае было бы честнее называть стремящиеся к власти избирательные союзы по названию конкретных фирм, занимающихся укладкой асфальта или развитием недвижимости, а не пытаться произвести обманчивое впечатление, будто они страшно озабочены ходом дел у всего этого самоуправления.