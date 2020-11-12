ПОЖАРЫ ⟩ В огне погиб мужчина
10 ноября в 04.50 спасателей вызвали на улицу Эндла в Кохтла-Ярве, где в одной из квартир пятиэтажного жилого дома горела кухня.
По прибытии спасатели вынесли из кухни тело мужчины средних лет и передали его скорой помощи.
Пожар локализовали около половины шестого утра; по предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.
Пригоревшая еда вызвала задымление в подъезде
10 ноября в 10.16 спасателей вызвали в жилой дом на проспекте Кангеласте, поскольку в подъезде чувствовался запах дыма.
Прибыв на место, спасатели обнаружили, что подъезд задымлен, и установили, что в одной из квартир пригорела еда. Живущая в квартире пожилая женщина в процессе готовки пошла в магазин, забыв еду на плите.
Спасатели проветрили квартиру и подъезд. Обязательный датчик дыма в квартире отсутствовал.