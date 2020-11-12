Чт, 12.11.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

ПОЖАРЫ ⟩ В огне погиб мужчина
10 ноября 2020 г.

Спасатели. Фото иллюстративное.

ФОТО: Пеэтер Раудсик

10 ноября в 04.50 спасателей вызвали на улицу Эндла в Кохтла-Ярве, где в одной из квартир пятиэтажного жилого дома горела кухня. 

По прибытии спасатели вынесли из кухни тело мужчины средних лет и передали его скорой помощи.

Пожар локализовали около половины шестого утра; по предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. 

Пригоревшая еда вызвала задымление в подъезде

10 ноября в 10.16 спасателей вызвали в жилой дом на проспекте Кангеласте, поскольку в подъезде чувствовался запах дыма.

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что подъезд задымлен, и установили, что в одной из квартир пригорела еда. Живущая в квартире пожилая женщина в процессе готовки пошла в магазин, забыв еду на плите.

Спасатели проветрили квартиру и подъезд. Обязательный датчик дыма в квартире отсутствовал.

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