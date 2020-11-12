СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мошенники под видом работников банка получили 2000 евро

Незваный гость ударил женщину

10 ноября в полицию сообщили, что 43-летний мужчина вломился в квартиру на улице Олеви в Кохтла-Ярве и ударил знакомую ему 41-летнюю женщину.

В Нарве велосипедист попал под машину

9 ноября в 17.20 возле перекрестка улицы Мыйза и проспекта Выйду в Нарве легковой автомобиль, совершавший правый поворот, наехал на 20-летнего мужчину, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. Находившаяся за рулем машины женщина остановилась, дала велосипедисту свои контактные данные и уехала. Вернувшись домой, велосипедист вызвал скорую помощь, которая доставила его в Нарвскую больницу.

Украли два ноутбука

9 ноября в полицию сообщили, что в период с 23 октября по 9 ноября из здания на улице Ю. Гагарина в Силламяэ были украдены два ноутбука "Asus". Приблизительный размер ущерба - 980 евро.

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