СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мошенники под видом работников банка получили 2000 евро
10 ноября 41-летняя женщина заявила в Йыхвиское отделение полиции, что 9 ноября мошенники, представившиеся работниками "Swedbank", выманили у нее 2100 евро. Обстоятельства случившегося будут установлены в ходе начатого уголовного производства.
Незваный гость ударил женщину
10 ноября в полицию сообщили, что 43-летний мужчина вломился в квартиру на улице Олеви в Кохтла-Ярве и ударил знакомую ему 41-летнюю женщину.
В Нарве велосипедист попал под машину
9 ноября в 17.20 возле перекрестка улицы Мыйза и проспекта Выйду в Нарве легковой автомобиль, совершавший правый поворот, наехал на 20-летнего мужчину, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. Находившаяся за рулем машины женщина остановилась, дала велосипедисту свои контактные данные и уехала. Вернувшись домой, велосипедист вызвал скорую помощь, которая доставила его в Нарвскую больницу.
Украли два ноутбука
9 ноября в полицию сообщили, что в период с 23 октября по 9 ноября из здания на улице Ю. Гагарина в Силламяэ были украдены два ноутбука "Asus". Приблизительный размер ущерба - 980 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.