Избивший в больнице человека приговорен к условному наказанию

В соответствии с обвинением, Иван (26) напал в больнице на пришедшего на прием пациента, не менее семи раз ударил его кулаком по лицу и телу, отчего у пострадавшего пошла кровь носом. Примерно за 12 часов до этого Иван у одного нарва-йыэсууского бара избил руками и ногами другого человека.