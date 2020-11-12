Чт, 12.11.2020
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ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Избивший в больнице человека приговорен к условному наказанию

Вируский уездный суд.

ФОТО: Põhjarannik

Вируский уездный суд приговорил к условному наказанию мужчину, летом нынешнего года напавшего на мужчину, который ждал приема в травмопункте Нарвской больницы.

В соответствии с обвинением, Иван (26) напал в больнице на пришедшего на прием пациента, не менее семи раз ударил его кулаком по лицу и телу, отчего у пострадавшего пошла кровь носом. Примерно за 12 часов до этого Иван у одного нарва-йыэсууского бара избил руками и ногами другого человека.

Суд приговорил склонного к насилию мужчину к лишению свободы на 1 год 7 месяцев условно с испытательным сроком в два с половиной года, в течение которого ему придется выполнять контрольные требования.

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