ОДИН ВОПРОС ⟩ Каким может оказаться в ближайшие месяцы уровень безработицы в Ида-Вирумаа?

В последние недели безработица в Ида-Вирумаа опять начала расти и приближается к пику нынешнего кризисного времени в начале июня, когда в качестве безработных было зарегистрировано около 8000 человек. Если в начале октября в уезде было 7300 безработных, то на этой неделе их стало уже больше 7700 и уровень безработицы достиг 12,7 процента.
Руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице АННЕКИ ТЕЭЛАХК:
- Этой осенью крупных сокращений еще не было, но безработных добавилось из многих предприятий обслуживания. Для ида-вируского турсектора лето оказалось сравнительно хорошим благодаря в первую очередь внутреннему туризму, однако осенью ситуация осложнилась.
Дальнейшее во многом зависит от того, насколько еще придется свернуть свою деятельность предприятиям обслуживания и как сильно связанные с коронавирусом ограничения повлияют на наши промышленные предприятия на внешних рынках. Если заказы будут отменяться, то оттуда возможны негативные сюрпризы.
В то же время есть предприятия, нанимающие новых работников, но далеко не в том объеме, как было в хорошие времена, когда мы предлагали тысячу рабочих мест.