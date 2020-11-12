ОДИН ВОПРОС ⟩ Каким может оказаться в ближайшие месяцы уровень безработицы в Ида-Вирумаа?

В последние недели безработица в Ида-Вирумаа опять начала расти и приближается к пику нынешнего кризисного времени в начале июня, когда в качестве безработных было зарегистрировано около 8000 человек. Если в начале октября в уезде было 7300 безработных, то на этой неделе их стало уже больше 7700 и уровень безработицы достиг 12,7 процента.