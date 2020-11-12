ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Руководство Нарвы нуждается в переменах по существу

Кусочек потому, что в компании, отстранившей вчера городских руководителей от должности, Центристская партия далеко не самая крупная сила. Последней является и вовсе годами находившийся в оппозиции и руководимый соцдемом Катри Райк избирательный союз "Meie Narva" ("Наша Нарва").

Ближайшие месяцы покажут, насколько жизнеспособным и прочным окажется это представляющее довольно разные интересы сообщество. К сожалению, в Нарве, как и в некоторых других самоуправлениях Ида-Вирумаа, с годами укоренился стиль правления "ты - мне, я - тебе", когда в собрании самоуправления примагничивают необходимое для удержания власти количество голосов предложением личных благ, будь то рабочие места в муниципальных учреждениях, места членов советов, муниципальные заказы или что-то еще. К сожалению, часть депутатов быстро усвоили, что находиться у власти в собрании стоит для того, чтобы получить что-то или же, напротив, чего-то не лишиться.