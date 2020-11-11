Катри Райк подтвердила готовность уйти из парламента и стать новым мэром Нарвы

Социал-демократ Катри Райк заявила, что готова покинуть Рийгикогу и начать работать мэром Нарвы, сообщает портал rus.err.ee.
При этом политик подчеркнула, что называть ее кандидатом на пост мэра Нарвы пока рано.
"Ни для кого не секрет и я об этом уже говорила, что это работа моей мечты. Я уверена, что желающих быть в Рийгикогу гораздо больше, чем тех, кто 24 часа в сутки был бы готов посвящать себя Нарве. Так что поживем - увидим", - сказала Катри Райк.
"Если сегодняшняя коалиция мне доверит, то я готова покинуть Рийгикогу", - добавила депутат парламента и горсобрания Нарвы.
Если Катри Райк уйдет из Рийгикогу, то вместо нее в парламент попадет лидер соцдемов горсобрания Кохтла-Ярве Эдуард Одинец. В Нарвском горсобрании в случае избрания Райк мэром ее заменит Владимир Изотов.
Как ранее сообщало "Северное побережье", сегодня в полдень Нарвским городским собранием снят с должности мэр Алексей Евграфов, председатель городского собрания Ирина Янович подала в отставку. Вотум недоверия Алексею Евграфову поддержали 17 из 31 депутата горсобрания. Янович была выбрана на пост председателя Нарвского горсобрания в августе 2018 года, Евграфов занимает должность мэра с апреля 2019-го.