Катри Райк подтвердила готовность уйти из парламента и стать новым мэром Нарвы

При этом политик подчеркнула, что называть ее кандидатом на пост мэра Нарвы пока рано.

"Ни для кого не секрет и я об этом уже говорила, что это работа моей мечты. Я уверена, что желающих быть в Рийгикогу гораздо больше, чем тех, кто 24 часа в сутки был бы готов посвящать себя Нарве. Так что поживем - увидим", - сказала Катри Райк.

"Если сегодняшняя коалиция мне доверит, то я готова покинуть Рийгикогу", - добавила депутат парламента и горсобрания Нарвы.

Если Катри Райк уйдет из Рийгикогу, то вместо нее в парламент попадет лидер соцдемов горсобрания Кохтла-Ярве Эдуард Одинец. В Нарвском горсобрании в случае избрания Райк мэром ее заменит Владимир Изотов.