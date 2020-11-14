СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Ору опрокинулся квадроцикл

Вор забрался в машину

11 ноября в полицию сообщили, что в период с 2 по 11 ноября неизвестный проник в автомобиль, припаркованный на ул. А. Пушкина в Нарве, и похитил электронные устройства. Общий ущерб - около 750 евро.

Украли автомобильные диски

11 ноября 36-летний мужчина сообщил в полицию, что в период с 15 октября по 11 ноября из его владения, расположенного в Тойлаской волости, украли диски. Первоначальный ущерб составил около 2000 евро.

Мать ударила сына

12 ноября в Нарвском отделении полиции начали уголовное производство по факту того, что 39-летняя женщина ударила своего несовершеннолетнего сына. Более точные обстоятельства происшедшего выясняются.

На хуторе действовали вандалы

12 ноября начато уголовное производство по факту того, что в Люганузеской волости злоумышленники проникли без разрешения владельца в хуторской дом и сломали имущество.

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