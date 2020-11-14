СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Ору опрокинулся квадроцикл
11 ноября в 17.20 у дома по ул. Казе, 4 в Оруской части города Кохтла-Ярве 36-летний мужчина потерял контроль над ATV "CFMoto CForce1000", и квадроцикл перевернулся набок. Водителя доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
Вор забрался в машину
11 ноября в полицию сообщили, что в период с 2 по 11 ноября неизвестный проник в автомобиль, припаркованный на ул. А. Пушкина в Нарве, и похитил электронные устройства. Общий ущерб - около 750 евро.
Украли автомобильные диски
11 ноября 36-летний мужчина сообщил в полицию, что в период с 15 октября по 11 ноября из его владения, расположенного в Тойлаской волости, украли диски. Первоначальный ущерб составил около 2000 евро.
Мать ударила сына
12 ноября в Нарвском отделении полиции начали уголовное производство по факту того, что 39-летняя женщина ударила своего несовершеннолетнего сына. Более точные обстоятельства происшедшего выясняются.
На хуторе действовали вандалы
12 ноября начато уголовное производство по факту того, что в Люганузеской волости злоумышленники проникли без разрешения владельца в хуторской дом и сломали имущество.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.