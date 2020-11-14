ОПРОС ⟩ Надо ли дать право самоуправлениям устанавливать измерители скорости на дорогах?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Олег КИУРУ: - Надо, потому что очень много лихачей на дорогах, постоянно вижу, как носятся некоторые автомобили в городе.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Тойво КАЛЛЕ: - В принципе, можно, довольно много встречается нарушителей скоростного режима. Но если такое право дадут, чиновникам следует определить самые проблемные места, где поставить камеры. На государственных дорогах их достаточно, а вот местные дороги довольно тихие в этом смысле и полиция тоже лишь иногда проводит проверки.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Сергей СМИРНОВ: - Думаю, да. Как водитель с большим стажем, нередко вижу "гонщиков" в городах, как правило, молодежь любит нажать на педальку газа. Возможно, камеры присмирили бы их пыл. Но сначала нужно организовать тестирование и посмотреть, будут ли камеры себя оправдывать, а потом принимать решение. В небольших городах они нужны на основных дорогах, второстепенные у нас чаще всего такие, что и так не разгонишься.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Игорь ТАРАСОВ: - Живу в Ида-Вирумаа два года, переехал из Таллинна. Сам не вожу машину, но как пешеход последнее время неоднократно замечал, что некоторые машины мчатся как на пожар, очень опасно - если старушка или ребенок дорогу переходят, точно не успеют. Поэтому камеры и в маленьких городах необходимы.