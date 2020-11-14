Сб, 14.11.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

ОПРОС ⟩ Надо ли дать право самоуправлениям устанавливать измерители скорости на дорогах?

Мобильная камера слежения за скоростью. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Олег КИУРУ:

- Надо, потому что очень много лихачей на дорогах, постоянно вижу, как носятся некоторые автомобили в городе. 

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Тойво КАЛЛЕ:

- В принципе, можно, довольно много встречается нарушителей скоростного режима. Но если такое право дадут, чиновникам следует определить самые проблемные места, где поставить камеры. На государственных дорогах их достаточно, а вот местные дороги довольно тихие в этом смысле и полиция тоже лишь иногда проводит проверки.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Сергей СМИРНОВ: 

- Думаю, да. Как водитель с большим стажем, нередко вижу "гонщиков" в городах, как правило, молодежь любит нажать на педальку газа. Возможно, камеры присмирили бы их пыл. Но сначала нужно организовать тестирование и посмотреть, будут ли камеры себя оправдывать, а потом принимать решение. В небольших городах они нужны на основных дорогах, второстепенные у нас чаще всего такие, что и так не разгонишься.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Игорь ТАРАСОВ: 

- Живу в Ида-Вирумаа два года, переехал из Таллинна. Сам не вожу машину, но как пешеход последнее время неоднократно замечал, что некоторые машины мчатся как на пожар, очень опасно - если старушка или ребенок дорогу переходят, точно не успеют. Поэтому камеры и в маленьких городах необходимы. 

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Ия ТУЙСК: 

- Знаю, что в кулуарах власти эта тема обсуждается. Мое мнение - это звучит лучше, чем суть. Камера - вещь дорогая, требует ухода. Нужно очень хорошо просчитать, будут ли оправданны такие расходы для бюджета самоуправления. Не уверена в этом.

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