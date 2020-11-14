ОПРОС ⟩ Надо ли дать право самоуправлениям устанавливать измерители скорости на дорогах?

Олег КИУРУ:
- Надо, потому что очень много лихачей на дорогах, постоянно вижу, как носятся некоторые автомобили в городе.
Тойво КАЛЛЕ:
- В принципе, можно, довольно много встречается нарушителей скоростного режима. Но если такое право дадут, чиновникам следует определить самые проблемные места, где поставить камеры. На государственных дорогах их достаточно, а вот местные дороги довольно тихие в этом смысле и полиция тоже лишь иногда проводит проверки.
Сергей СМИРНОВ:
- Думаю, да. Как водитель с большим стажем, нередко вижу "гонщиков" в городах, как правило, молодежь любит нажать на педальку газа. Возможно, камеры присмирили бы их пыл. Но сначала нужно организовать тестирование и посмотреть, будут ли камеры себя оправдывать, а потом принимать решение. В небольших городах они нужны на основных дорогах, второстепенные у нас чаще всего такие, что и так не разгонишься.
Игорь ТАРАСОВ:
- Живу в Ида-Вирумаа два года, переехал из Таллинна. Сам не вожу машину, но как пешеход последнее время неоднократно замечал, что некоторые машины мчатся как на пожар, очень опасно - если старушка или ребенок дорогу переходят, точно не успеют. Поэтому камеры и в маленьких городах необходимы.
Ия ТУЙСК:
- Знаю, что в кулуарах власти эта тема обсуждается. Мое мнение - это звучит лучше, чем суть. Камера - вещь дорогая, требует ухода. Нужно очень хорошо просчитать, будут ли оправданны такие расходы для бюджета самоуправления. Не уверена в этом.