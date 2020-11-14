Анне Эндъярв руководит эстонской школой, в которой учеников с русским домашним языком уже больше, чем эстонцев. Мы расспрашиваем директора Ярвеской школы Кохтла-Ярве, как ей удается с таким головоломным делом справляться, причем настолько успешно, что уже второй год подряд ее выбирают лучшим в Ида-Вирумаа руководителем учебного учреждения.