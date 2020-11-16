ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Йыхвиские шуты славы

Такой проблеск мысли Саломона Весипруула - героя произведения "Таллиннские шуты и шутихи" писателя Эдуарда Борнхёэ, занимавшего должность судьи в Йыхви в начале прошлого столетия, - хорошо характеризует потуги находящихся сейчас у власти в Йыхви деятелей заслужить себе честь и славу.

То, с каким пылом они стараются любой ценой присвоить себе лавры за каждое позитивное в Йыхви изменение, смешно и трагикомично.

Член волостного собрания Аллан Мянд, чье данное еще на выборах 2013 года обещание построить в Йыхви ледовый холл стало уже покрываться плесенью, дал понять, что благодаря их коалиции Йыхви получит ИТ-колледж. "Как только мы узнали, что создание такого учебного заведения в Нарве не нашло необходимой поддержки, то мы в своей коалиции решили, что Йыхви подходит для создания колледжа даже больше, чем Нарва", - сообщил он в рупоре ключевой в политике Йыхви фигуры Николая Осипенко, добавив, что на месте к открытию ИТ-колледжа относятся позитивно, доброжелательно и поддерживающе.

Мянд свалил в один котел две совершенно разные вещи. Группа частных предпринимателей планирует открыть в Йыхви в уже много лет находящемся в частных руках бывшем здании дома связи так называемую заочную школу программирования. Это достойный похвалы план, однако местное самоуправление и тем более нынешняя властная коалиция не имеют к нему никакого отношения, кроме разве что визитов вежливости, снимки с которых можно вывешивать в социальных сетях.