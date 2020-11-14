Извечный кохтла-ярвеский оппозиционер может попасть в Рийгикогу

Одинец, по основному месту работы являющийся сейчас экспертом Министерства культуры по зарубежному финансированию, подтвердил, что если появится возможность, то он пойдет в Рийгикогу.

На парламентских выборах 2019 года Одинец набрал 573 голоса, что стало в списке соцдемов вторым результатом после урожая голосов Катри Райк. В Рийгикогу он баллотировался четыре раза.

На местных выборах 2017 года Одинец набрал в Кохтла-Ярве 700 голосов, что стало в индивидуальном зачете лучшим результатом во всем городе.

Летом 2018 года Одинец был одним из главных организаторов выездной работы госчиновников в Ида-Вирумаа.