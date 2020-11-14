Извечный кохтла-ярвеский оппозиционер может попасть в Рийгикогу

Более пары десятилетий входящий в оппозицию Кохтла-Ярвеского горсобрания соцдем Эдуард Одинец попадет в Рийгикогу, если его входящей сейчас в парламент соратнице по партии Катри Райк удастся стать мэром Нарвы.
Одинец, по основному месту работы являющийся сейчас экспертом Министерства культуры по зарубежному финансированию, подтвердил, что если появится возможность, то он пойдет в Рийгикогу.
На парламентских выборах 2019 года Одинец набрал 573 голоса, что стало в списке соцдемов вторым результатом после урожая голосов Катри Райк. В Рийгикогу он баллотировался четыре раза.
На местных выборах 2017 года Одинец набрал в Кохтла-Ярве 700 голосов, что стало в индивидуальном зачете лучшим результатом во всем городе.
Летом 2018 года Одинец был одним из главных организаторов выездной работы госчиновников в Ида-Вирумаа.
В этот четверг руководимый Катри Райк избирательный союз "Meie Narva" вместе с частью депутатов Центристской партии и некоторыми депутатами, перешедшими из находящейся у власти фракции, отстранил от власти в Нарве мэра Алексея Евграфова. По словам Райк, в пограничном городе создается новая коалиция, вероятным кандидатом в мэры которой станет она. Райк сказала, что должность мэра Нарвы - это должность ее мечты, во имя которой она покинула бы Рийгикогу.