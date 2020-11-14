Сб, 14.11.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Катри Райк

Катри Райк, член Рийгикогу, Социал-демократическая партия.

ФОТО: Илья Смирнов

Путь Катри Райк к должности мэра Нарвы был долгим и тернистым. Вот и после властного переворота, удавшегося на этой неделе с небольшим перевесом и даже несколько неожиданно, ей придется идти по минному полю на финишной прямой к должностному знаку мэра.

Компания, объединившая усилия для отстранения прежней нарвской власти, имеет разные интересы и разные представления об управлении городом. Расколоть ее - дело нехитрое, если учесть, что у некоторых ее членов давненько сложились довольно резкие отношения с Райк, а она вряд ли согласится отказаться от своих принципов.

В то же время, за то двадцатилетие, что Райк жила и работала в Нарве, именно она стала для остальной Эстонии неким талисманом пограничного города. Свою особенную привязанность к этому городу она описала также в нескольких книгах. Человека, руководившего Нарвским колледжем и Академией внутренней обороны, занимавшего пост министра внутренних дел и члена Рийгикогу, а также ставшего одним из наиболее выдающихся социал-демократов, к должности мэра Нарвы подталкивают не жажда власти или зарплата, а давняя мечта сделать на этом посту во благо пограничного города то, чего никак не удавалось сделать ее предшественникам.

Со стороны Нарвы было бы разумно предоставить ей такую возможность.

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