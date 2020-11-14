ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Катри Райк

Компания, объединившая усилия для отстранения прежней нарвской власти, имеет разные интересы и разные представления об управлении городом. Расколоть ее - дело нехитрое, если учесть, что у некоторых ее членов давненько сложились довольно резкие отношения с Райк, а она вряд ли согласится отказаться от своих принципов.

В то же время, за то двадцатилетие, что Райк жила и работала в Нарве, именно она стала для остальной Эстонии неким талисманом пограничного города. Свою особенную привязанность к этому городу она описала также в нескольких книгах. Человека, руководившего Нарвским колледжем и Академией внутренней обороны, занимавшего пост министра внутренних дел и члена Рийгикогу, а также ставшего одним из наиболее выдающихся социал-демократов, к должности мэра Нарвы подталкивают не жажда власти или зарплата, а давняя мечта сделать на этом посту во благо пограничного города то, чего никак не удавалось сделать ее предшественникам.