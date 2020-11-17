ПОЖАРЫ ⟩ Попал в западню из-за пожара в соседней квартире
16 ноября в 03.08 спасатели получили вызов в Кохтла-Ярве, где оказался задымленным подъезд четырехэтажного жилого дома.
Спасатели установили на месте происшествия, что в одной из квартир горит спальня, но человек, к счастью, выбрался наружу вовремя. Спасатели эвакуировали также жильца соседней квартиры, оказавшейся в дымовой западне.
Спасатели локализовали пожар в 03.45 и выяснили, что в квартире, где началось возгорание, не было датчика дыма. Причина пожара выясняется.
Пьяная устроила пожар
14 ноября спасатели получили вызов в город Кивиыли, где в одной из квартир двухэтажного дома на улице Выйду хозяйка, у которой были отмечены признаки опьянения, забыла на плите подгоравшую еду.
Скорая помощь осмотрела пострадавшую и затем доставила в полицию на протрезвление.
Возгорание на улице Туле
15 ноября в 6.24 центр тревоги получил сообщение о загоревшейся бане на улице Туле в Нарве. Спасатели локализовали огонь в 6.48, расположенные поблизости здания и люди не пострадали. Причина пожара выясняется.