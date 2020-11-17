Вт, 17.11.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

ПОЖАРЫ ⟩ Попал в западню из-за пожара в соседней квартире
14-16 ноября 2020 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

16 ноября в 03.08 спасатели получили вызов в Кохтла-Ярве, где оказался задымленным подъезд четырехэтажного жилого дома. 

Спасатели установили на месте происшествия, что в одной из квартир горит спальня, но человек, к счастью, выбрался наружу вовремя. Спасатели эвакуировали также жильца соседней квартиры, оказавшейся в дымовой западне.

Спасатели локализовали пожар в 03.45 и выяснили, что в квартире, где началось возгорание, не было датчика дыма. Причина пожара выясняется. 

Пьяная устроила пожар

14 ноября спасатели получили вызов в город Кивиыли, где в одной из квартир двухэтажного дома на улице Выйду хозяйка, у которой были отмечены признаки опьянения, забыла на плите подгоравшую еду.

Скорая помощь осмотрела пострадавшую и затем доставила в полицию на протрезвление. 

Возгорание на улице Туле

15 ноября в 6.24 центр тревоги получил сообщение о загоревшейся бане на улице Туле в Нарве. Спасатели локализовали огонь в 6.48, расположенные поблизости здания и люди не пострадали. Причина пожара выясняется.

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