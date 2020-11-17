ПОЖАРЫ ⟩ Попал в западню из-за пожара в соседней квартире

Спасатели установили на месте происшествия, что в одной из квартир горит спальня, но человек, к счастью, выбрался наружу вовремя. Спасатели эвакуировали также жильца соседней квартиры, оказавшейся в дымовой западне.

Спасатели локализовали пожар в 03.45 и выяснили, что в квартире, где началось возгорание, не было датчика дыма. Причина пожара выясняется.

Пьяная устроила пожар

14 ноября спасатели получили вызов в город Кивиыли, где в одной из квартир двухэтажного дома на улице Выйду хозяйка, у которой были отмечены признаки опьянения, забыла на плите подгоравшую еду.

Скорая помощь осмотрела пострадавшую и затем доставила в полицию на протрезвление.

Возгорание на улице Туле