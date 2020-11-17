СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Полиция расследует угрозу в социальных сетях
14 ноября в полицию сообщили, что в Нарве мужчина угрожал через социальные сети расправой 19-летнему парню. Точные обстоятельства случившегося выясняются.
Распустившую руки мать забрали в полицию
14 ноября полиция начала уголовное производство в связи с происшествием в Нарве, где в квартире на улице Раху 39-летняя женщина избила свою дочь, причинив ей телесные повреждения. Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой.
Задержали похитителя алкоголя
14 ноября полиция начала уголовное производство по факту того, что в магазине на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве 21-летний мужчина прошел через кассу, не заплатив за алкогольные напитки. Мужчина пытался украсть спиртное на сумму 32 евро. Охранник магазина задержал мужчину и передал полиции.
Сделали перечисления с чужой банковской карточки
15 ноября Нарвское отделение полиции начало уголовное производство в связи с тем, что с банковского счета 18-летней девушки сделали без ее ведома перечисления на другой счет. Сумма ущерба - около 300 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.