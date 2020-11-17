Вт, 17.11.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Полиция расследует угрозу в социальных сетях
14-15 ноября 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

14 ноября в полицию сообщили, что в Нарве мужчина угрожал через социальные сети расправой 19-летнему парню. Точные обстоятельства случившегося выясняются.

Распустившую руки мать забрали в полицию 

14 ноября полиция начала уголовное производство в связи с происшествием в Нарве, где в квартире на улице Раху 39-летняя женщина избила свою дочь, причинив ей телесные повреждения. Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой.

Задержали похитителя алкоголя 

14 ноября полиция начала уголовное производство по факту того, что в магазине на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве 21-летний мужчина прошел через кассу, не заплатив за алкогольные напитки. Мужчина пытался украсть спиртное на сумму 32 евро. Охранник магазина задержал мужчину и передал полиции. 

Сделали перечисления с чужой банковской карточки 

15 ноября Нарвское отделение полиции начало уголовное производство в связи с тем, что с банковского счета 18-летней девушки сделали без ее ведома перечисления на другой счет. Сумма ущерба - около 300 евро. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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