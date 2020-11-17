СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Полиция расследует угрозу в социальных сетях

Распустившую руки мать забрали в полицию

14 ноября полиция начала уголовное производство в связи с происшествием в Нарве, где в квартире на улице Раху 39-летняя женщина избила свою дочь, причинив ей телесные повреждения. Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой.

Задержали похитителя алкоголя

14 ноября полиция начала уголовное производство по факту того, что в магазине на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве 21-летний мужчина прошел через кассу, не заплатив за алкогольные напитки. Мужчина пытался украсть спиртное на сумму 32 евро. Охранник магазина задержал мужчину и передал полиции.

Сделали перечисления с чужой банковской карточки

15 ноября Нарвское отделение полиции начало уголовное производство в связи с тем, что с банковского счета 18-летней девушки сделали без ее ведома перечисления на другой счет. Сумма ущерба - около 300 евро.

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