Отметят учителей, преподающих на эстонском языке

- Цель объявления номинаций "учитель эстонского языка года", "учитель-предметник года, преподающий на эстонском языке" и "друг языка года" - отметить хороших и энергичных учителей, обучающих учеников с другим учебным языком на эстонском языке, ценящих даваемое на эстонском языке образование и служащих примером при формировании у учащихся систем оценки ценностей и учебных умений. Номинацией "друг эстонского языка года" отмечают поддерживающих изучение эстонского языка, - пояснила председатель правления общества Маре Роозилехт.

Предлагать кандидатов правлению Вирумааского общества эстонского образования могут как юридические, так и физические лица. От одного учреждения можно выдвигать сразу до шести кандидатов. Можно представить также свою кандидатуру.