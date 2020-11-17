Отметят учителей, преподающих на эстонском языке

Вирумааское общество эстонского образования объявляет конкурс на лучшего учителя, преподающего на эстонском языке, и на звание друга языка. Кандидатов можно выдвигать до 18 января 2021 года. Номинантов выберет правление общества, а лауреатов определят в конце января.
- Цель объявления номинаций "учитель эстонского языка года", "учитель-предметник года, преподающий на эстонском языке" и "друг языка года" - отметить хороших и энергичных учителей, обучающих учеников с другим учебным языком на эстонском языке, ценящих даваемое на эстонском языке образование и служащих примером при формировании у учащихся систем оценки ценностей и учебных умений. Номинацией "друг эстонского языка года" отмечают поддерживающих изучение эстонского языка, - пояснила председатель правления общества Маре Роозилехт.
Предлагать кандидатов правлению Вирумааского общества эстонского образования могут как юридические, так и физические лица. От одного учреждения можно выдвигать сразу до шести кандидатов. Можно представить также свою кандидатуру.
С ноября общество осуществляет кохтла-ярвескую программу развития учителей, цель которой - передавать опыт преподавания предметов на эстонском языке и быть спутниками на пути самосовершенствования учителя.