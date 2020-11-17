ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Снова пора приложить усилия

Этой осенью коронаволна оказалась в Ида-Вирумаа сильнее, чем где-либо в остальной Эстонии, если не считать Таллинн и Харьюмаа. Наверное, этому есть разные причины, но, очевидно, главная - это игнорирование мер предосторожности.
Можно, конечно, сказать, что этот вирус настолько коварен, что никто от него не защищен и очаг может разгореться в самых неожиданных местах. Ярким примером этого служит Вируская тюрьма, которая должна бы быть достаточно безопасной, как учреждение закрытого типа. Но хотя на проходной тюрьмы людей проверяют очень тщательно, чтобы в учреждение заключения не попали запрещенные и опасные вещи, данный контроль безопасности от вируса все же не убережет.
С нынешней недели по решению правительства снова введено правило 2+2, а в некоторых местах (например, в заведениях общепита и увеселительных заведениях) - 2+10, что означает: людей в компаниях должно быть не более десяти и дистанция между компаниями должна быть не менее двух метров.
Правительство пока воздерживается от применения более строгих мер, какие действовали, например, весной, поскольку надеется на разумное поведение людей. С одной стороны, это позитивно, если учесть негативное влияние более строгих ограничений на экономику и психологическое здоровье людей. Но, к сожалению, если ситуация значительно ухудшится, государство может вернуться к более строгим ограничениям, как это сделали уже во многих странах Европы. Так что сейчас многое в наших собственных руках. Если сами люди не захотят ставить под угрозу здоровье, рабочие места и свободы как свои собственные, так и близких, то сейчас самое время опять приложить усилия во имя этого.