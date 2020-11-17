ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Снова пора приложить усилия

Можно, конечно, сказать, что этот вирус настолько коварен, что никто от него не защищен и очаг может разгореться в самых неожиданных местах. Ярким примером этого служит Вируская тюрьма, которая должна бы быть достаточно безопасной, как учреждение закрытого типа. Но хотя на проходной тюрьмы людей проверяют очень тщательно, чтобы в учреждение заключения не попали запрещенные и опасные вещи, данный контроль безопасности от вируса все же не убережет.

С нынешней недели по решению правительства снова введено правило 2+2, а в некоторых местах (например, в заведениях общепита и увеселительных заведениях) - 2+10, что означает: людей в компаниях должно быть не более десяти и дистанция между компаниями должна быть не менее двух метров.