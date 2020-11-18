В Ида-Вируской центральной больнице новая вспышка коронавируса

Из-за вспышки COVID-19 в клинике реабилитации и сестринского ухода Ида-Вируской центральной больницы введен запрет на посещения и 14-дневный карантин, сообщает портал rus.err.ee.
В это время не будут приниматься новые пациенты и не будут выписываться пациенты, проходящие лечение.
Клиника реабилитации и сестринского ухода находится в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, в 15 километрах от корпуса активного лечения в Ахтме.
В начале недели, после тестирования пациентов с первыми признаками вирусных заболеваний, было начато тестирование персонала. По предварительным результатам, коронавирус обнаружен более чем у 10 сотрудников и пациентов клиники реабилитации и сестринского ухода. Большинство из них не имеют симптомов заболевания.
Для организации ухода за больными в период карантина налажено сотрудничество с больницами Нарвы и Раквере.