В Ида-Вируской центральной больнице новая вспышка коронавируса

Клиника реабилитации и сестринского ухода находится в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, в 15 километрах от корпуса активного лечения в Ахтме.

В начале недели, после тестирования пациентов с первыми признаками вирусных заболеваний, было начато тестирование персонала. По предварительным результатам, коронавирус обнаружен более чем у 10 сотрудников и пациентов клиники реабилитации и сестринского ухода. Большинство из них не имеют симптомов заболевания.

Для организации ухода за больными в период карантина налажено сотрудничество с больницами Нарвы и Раквере.