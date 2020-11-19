ОДИН ВОПРОС ⟩ Ощущаете ли двоякость положения Центристской партии?

Центристская партия Эстонии внесла свой вклад в снятие с поста мэра Нарвы Алексея Евграфова, но сразу после этого член той же партии из Нарвского округа организовала сбор подписей местных избирателей за возвращение Евграфова на должность.
Организатор сбора подписей АЛЛА ДЕЛОВАЯ:
- У нас в партии каждый имеет свое мнение, и это не значит, что я всегда должна соглашаться с чьим-то мнением и решением.
Давайте по-честному: у нас в городе Нарва нет ни одной партии, а есть франшизы, под которыми работают. От той или иной партии только значки - зеленый, красный, белый, желтый. Так что не надо говорить о каких-то партийных устоях.