ОДИН ВОПРОС ⟩ Ощущаете ли двоякость положения Центристской партии?

- У нас в партии каждый имеет свое мнение, и это не значит, что я всегда должна соглашаться с чьим-то мнением и решением.

Давайте по-честному: у нас в городе Нарва нет ни одной партии, а есть франшизы, под которыми работают. От той или иной партии только значки - зеленый, красный, белый, желтый. Так что не надо говорить о каких-то партийных устоях.