СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Несчастный случай на производстве
17 ноября в полицию сообщили, что на предприятии на улице Уус-Техазе в Кохтла-Ярве тяжелый металлический элемент упал на ногу работнику. Пострадавшего доставили в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Кохтла-Ярве мужчине угрожали ножом
16 ноября полиция начала уголовное производство в связи с происшествием в Кохтла-Ярве, когда 45-летний мужчина в многоквартирном доме на Пыхья аллеэ угрожал ножом 51-летнему мужчине, и последний ощутил угрозу своей жизни. Полиция задержала 45-летнего мужчину в качестве подозреваемого.
Отняли мобильник
17 ноября в полицию сообщили, что на Пуру теэ в Кохтла-Ярве 25-летний мужчина, угрожая ножом, отнял у мужчины мобильный телефон "Redmi". Полиция задержала обидчика в качестве подозреваемого.
Вор действовал в туалете
16 ноября в полицию сообщили, что 61-летняя женщина забыла в помещении туалета Нарвского автовокзала мобильный телефон "Samsung", а вернувшись, его не нашла. Более точные обстоятельства выясняются.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.