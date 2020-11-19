Чт, 19.11.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Несчастный случай на производстве
16-17 ноября 2020 г.

Машина полиции. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

17 ноября в полицию сообщили, что на предприятии на улице Уус-Техазе в Кохтла-Ярве тяжелый металлический элемент упал на ногу работнику. Пострадавшего доставили в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Кохтла-Ярве мужчине угрожали ножом 

16 ноября полиция начала уголовное производство в связи с происшествием в Кохтла-Ярве, когда 45-летний мужчина в многоквартирном доме на Пыхья аллеэ угрожал ножом 51-летнему мужчине, и последний ощутил угрозу своей жизни. Полиция задержала 45-летнего мужчину в качестве подозреваемого. 

Отняли мобильник

17 ноября в полицию сообщили, что на Пуру теэ в Кохтла-Ярве 25-летний мужчина, угрожая ножом, отнял у мужчины мобильный телефон "Redmi". Полиция задержала обидчика в качестве подозреваемого.

Вор действовал в туалете 

16 ноября в полицию сообщили, что 61-летняя женщина забыла в помещении туалета Нарвского автовокзала мобильный телефон "Samsung", а вернувшись, его не нашла. Более точные обстоятельства выясняются. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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