СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Несчастный случай на производстве

В Кохтла-Ярве мужчине угрожали ножом

16 ноября полиция начала уголовное производство в связи с происшествием в Кохтла-Ярве, когда 45-летний мужчина в многоквартирном доме на Пыхья аллеэ угрожал ножом 51-летнему мужчине, и последний ощутил угрозу своей жизни. Полиция задержала 45-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

Отняли мобильник

17 ноября в полицию сообщили, что на Пуру теэ в Кохтла-Ярве 25-летний мужчина, угрожая ножом, отнял у мужчины мобильный телефон "Redmi". Полиция задержала обидчика в качестве подозреваемого.

Вор действовал в туалете

16 ноября в полицию сообщили, что 61-летняя женщина забыла в помещении туалета Нарвского автовокзала мобильный телефон "Samsung", а вернувшись, его не нашла. Более точные обстоятельства выясняются.

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