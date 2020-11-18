Ср, 18.11.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Открытие "Города мастеров" прошло без гостей

Торжественное открытие выставки состоялось в узком кругу, но прошло ярко.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Во вторник в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца открылась выставка работ кружковцев из Кохтла-Ярвеского Дома творчества школьников, посвященная его 65-летию. Несколько сотен лучших работ ребят демонстрируют широту интересов и разнообразие их увлечений. 

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Юбилейную экспозицию назвали "Город мастеров", и чего тут только нет - картины, открытки, керамика, куклы, одежда, модели самолетов и прочие поделки творческих ребят. К сожалению, из-за пандемии на вернисаж не позвали гостей - присутствовали только наставники юных мастеров и мастериц. Тем не менее праздник получился - живое музыкальное обрамление обеспечил Игорь Лумбе, а танцовщицы из кружка "Загадка" украсили праздник танцами. Учителя провели небольшой экскурс в историю своих направлений рукоделия или искусства, вспомнили достижения учеников и имена тех, для кого занятия в кружках стали стартом в профессию. Им есть чем гордиться!

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