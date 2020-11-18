ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Открытие "Города мастеров" прошло без гостей

Юбилейную экспозицию назвали "Город мастеров", и чего тут только нет - картины, открытки, керамика, куклы, одежда, модели самолетов и прочие поделки творческих ребят. К сожалению, из-за пандемии на вернисаж не позвали гостей - присутствовали только наставники юных мастеров и мастериц. Тем не менее праздник получился - живое музыкальное обрамление обеспечил Игорь Лумбе, а танцовщицы из кружка "Загадка" украсили праздник танцами. Учителя провели небольшой экскурс в историю своих направлений рукоделия или искусства, вспомнили достижения учеников и имена тех, для кого занятия в кружках стали стартом в профессию. Им есть чем гордиться!