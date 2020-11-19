МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 19.11-26.11

КУЛЬТУРА

Четверг, 19 ноября

* В Пюссиском Доме культуры в 18.00 - осенний ностальгический концерт: Каарин Хаамер с арфой и каннелем.

Пятница, 20 ноября

* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 11.00 - "Сипсик", спектакль Курессаареского городского театра. Билет - 4 и 9 евро.

* В сказочной комнате Кийклаского народного дома в 19.00 в рамках "Года эстонского фольклора 2020" - истории и были при свечах с Меэли Ыунап.

Суббота, 21 ноября

* В помещениях по ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Приключения маленькой обезьянки", детский спектакль театра "Ильмарине". Для детей от двух лет. Билет - 3,50 евро.

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - песенный конкурс "Viisiratas". В гостях - Эмма и Сильвер Сепп. Ведущий - Йонатан Хабакукк.

* В каминном зале Куремяэской библиотеки в 12.00 - сказочное утро.

* В клубе "Ахтме" в 12.00 - "Дюймовочка", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 7 евро, для детей до трех лет вход свободный. Информация по тел. 5556 9620.

* В атриуме на 3-м этаже Йыхвиского концертного дома в 14.00 Общество Йыхвиского музея представляет книгу Валло Реймаа "Ühes laulmise vägi. Jõhvi laulupeod 1865. aasta Alutaguse praostkonna laulupühast kuni Jõhvi pargi laulupidudeni" / "Сила совместного пения. Йыхвиские певческие праздники от праздника песни Алутагузеского пробства 1865 года до певческих праздников в Йыхвиском парке".

Воскресенье, 22 ноября

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - XVI фольклорный праздник "Яурам": "История одной волынки", в гостях - Мерике Паберитс (Таллинн). Количество зрителей ограничено. Бесплатные билеты можно получить в кассе Кохтла-Ярвеского центра культуры.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.30 - презентация нового сборника стихов Владислава Сумарока "Среди котов, небес и листопадов". Вечер поддерживает автор-исполнитель Владимир Бобров.

Четверг, 26 ноября

* В нарвском Доме культуры "Ругодив" в 18.00 в рамках II Вирумааского музыкального фестиваля - концерт "Бетховен - 250": Ирина Захаренкова (фортепиано). Вход свободный.

СПОРТ

Четверг, 19 ноября

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - этап 18-го сезона Мяэтагузеской викторины.

Пятница, 20 ноября

* В Доме спорта Майдлаской основной школы в 19.30 - народная лига по баскетболу Идаского региона: "Tööriistamarket"/"Lüganuse" - "Sillamäe gümnaasium".

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United II" - СК "Ganza" (Нарва).

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - БК "Viljandi Vald"/"Eesti Maavara".

Суббота, 21 ноября

* На Ярвеской площадке с искусственным газоном в Кохтла-Ярве в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - "Vaprus" (Вяндра).

* В спорткомплексе "Калев" в Силламяэ в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Kalev" (Силламяэ) - "Narva United".

* В спорткомплексе "Калев" в Силламяэ в 17.30 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "NMP Silmet"/ФК "Sillamäe" - "Radios" (Арукюла).

Воскресенье, 22 ноября

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина.

* В зеркальном зале на 2-м этаже Йыхвиского спортхолла в 16.00 - этап Ида-Вирумааской викторины на спортивную тематику.

Вторник, 24 ноября

* На стадионе "Фама" в Нарве в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Kalev" (Таллинн).

РАЗНОЕ

Среда, 25 ноября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению отражателей из текстиля. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.

Четверг, 26 ноября

* В парке Эстонского шахтного музея в 18.00 - "Костер, блинчик и поход при свете лампы": приготовление блинчиков на костре и поход в шахту только при свете лампы. Цена - 6 евро на человека. Предварительная регистрация до 14 часов 26 ноября. Дополнительная информация: leho@matkaklubi.ee, тел. 5559 8837.