Чт, 19.11.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

В поселке Таммику горел жилой дом

Работы по тушению загоревшегося дома продолжились в четверг утром.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В среду вечером в поселке Таммику Йыхвиской волости загорелся жилой дом. Работы по тушению продолжались и утром следующего дня. О пострадавших пока не сообщается.

18 ноября в 21.19 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в поселке Таммику Йыхвиской волости, где открытым пламенем горел жилой дом.

К прибытию спасателей на место происшествия жилой дом горел с большой интенсивностью, поэтому возгорание тушили снаружи и защищали находящиеся поблизости жилые строения.

В 22.47 приступили к эвакуации людей из жилых домов на улице Тамме, так как из-за сильного ветра была опасность распространения огня на другие дома. В 23.52 эвакуированным людям разрешили вернуться в дома, порекомендовав держать двери и окна закрытыми и выключить вентиляцию.

В 00.45 руководитель спасательных работ сообщил, что окрестные дома спасены и угрозы для них нет, в горевшем доме осуществляются работы по тушению остаточных очагов, а находившаяся во дворе дома собака доставлена в приют.

Пожар локализовали к 04.17. Работы по тушению остаточных очагов продолжились утром.

В результате пожара в доме обрушились перекрытия и крыша, информация о пострадавших отсутствует.

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