В поселке Таммику горел жилой дом

18 ноября в 21.19 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в поселке Таммику Йыхвиской волости, где открытым пламенем горел жилой дом.

К прибытию спасателей на место происшествия жилой дом горел с большой интенсивностью, поэтому возгорание тушили снаружи и защищали находящиеся поблизости жилые строения.

В 22.47 приступили к эвакуации людей из жилых домов на улице Тамме, так как из-за сильного ветра была опасность распространения огня на другие дома. В 23.52 эвакуированным людям разрешили вернуться в дома, порекомендовав держать двери и окна закрытыми и выключить вентиляцию.

В 00.45 руководитель спасательных работ сообщил, что окрестные дома спасены и угрозы для них нет, в горевшем доме осуществляются работы по тушению остаточных очагов, а находившаяся во дворе дома собака доставлена в приют.

Пожар локализовали к 04.17. Работы по тушению остаточных очагов продолжились утром.