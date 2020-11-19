В Ида-Вирумаа за сутки добавилось почти сто новых случаев заражения коронавирусом

Рекордно высоким стал и уровень заболеваемости в уезде за последние 14 дней на 100000 жителей - он превысил отметку 500 случаев и сейчас составляет 528,8. В Ида-Вирумаа этот показатель выше, чем в любом другом уезде. В среднем по Эстонии он вырос до 244,4.