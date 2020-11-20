НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ⟩ Правительство отправляет ида-вирумааские гимназии на дистанционное обучение

На сегодняшнем заседании кабинета правительство согласовало дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавируса. В Ида-Вирумаа и Харьюмаа, где наблюдается высокий уровень инфицирования, будут применяться более строгие меры, чем в других местах Эстонии.
Среди прочего, правительство решило перевести гимназии Ида-Вирумаа и Харьюмаа на дистанционное обучение. Соответствующее распоряжение Департамент здоровья дал органам местного самоуправления, а Министерство образования и науки - государственным образовательным учреждениям.
В школах по интересам, при дополнительном обучении и в спортивных секциях в одной группе могут одновременно заниматься до десяти человек. На публичных мероприятиях установлено ограничение на заполнение мест - 50%. Также установлено максимальное количество участников: при наличии в помещении стационарных сидячих мест - 400, в остальных местах - 250; на мероприятии на открытом воздухе - 500.
За последние 14 дней самая высокая в Эстонии заболеваемость на 100 тысяч жителей наблюдается в Ида-Вирумаа, где этот показатель составляет 552,7. За истекшие трое суток Департамент здоровья зарегистрировал в уезде 233 новых случая заражения.
В понедельник, 23 ноября, правительство примет решение об обязательном ношении масок во всех публичных закрытых помещениях и общественном транспорте, сообщает портал rus.err.ee.
Эту информацию ERR подтвердил министр культуры Тынис Лукас.
"Принципиально мы договорились сегодня, а в понедельник правительство примет официальное распоряжение", - подчеркнул Лукас.
"Обязательство носить маски - это шаг вперед, потому что эпидемиологическая ситуация ухудшилась", - сказал министр.
Лукас подчеркнул, что людям с низким уровнем доходов маски будут раздавать бесплатно.
В пресс-релизе правительства сообщается, что новые ограничения поддерживают как Департамент здоровья, так и консультирующие правительство ученые. "Мы все должны постараться, чтобы провести Рождество со своими близкими. Отложим масштабные праздничные мероприятия на следующий год и проведем эти рождественские праздники в тесном семейном кругу", - отметил премьер-министр Юри Ратас.
ОГРАНИЧЕНИЯ В ХАРЬЮМАА И ИДА-ВИРУМАА
В помещениях культурных организаций, в том числе и тех, в залах которых имеются стационарные посадочные места (театры, кино, концертные площадки), а также в церквях, для публичных мероприятий (в том числе конференций), публичных собраний и развлекательной деятельности (за исключением детских игровых комнат) начнет действовать требование максимально 50-процентной заполняемости. Во всех вышеперечисленных местах необходимо носить маску. В залах со стационарными посадочными местами необходимо организовать рассадку людей на расстоянии друг от друга. Максимальное количество участников: в помещениях при наличии стационарных посадочных мест - 400, в других помещениях - 250, на свежем воздухе - 500.
Образование и деятельность по интересам, курсы повышения квалификации в помещениях
Размер одной группы будет ограничен 10 учащимися, деятельность по интересам необходимо организовать так, чтобы присутствующие держались друг от друга на разумном расстоянии. Люди старше 12 лет должны будут носить маски, при этом должен соблюдаться принцип разумности.
Занятия спортом в помещениях
Групповые тренировки можно проводить в группах не более 10 человек, например, это касается тренировок по аэробике в залах и других подобных видов тренировок. Ограничение не касается профессионального и полупрофессионального спорта под эгидой спортивных союзов, в том числе молодежного спорта и спортивной деятельности в рамках учебной программы.
В часы пик график общественного транспорта станет более плотным, в транспорте необходимо носить маску или закрывать рот и нос.
Обучение в гимназической ступени
Централизованная организация дистанционного обучения в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. По этому поводу департамент здоровья отдаст соответствующее распоряжение местным самоуправлениям, а Министерство образования и науки - государственным учебным заведениям.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Обязанность носить маску или закрывать рот и нос в публичных помещениях
Будет введена обязанность носить маску или закрывать нос и рот в помещениях, в том числе в общественном транспорте, на предприятиях обслуживания, для организаций, занимающихся деятельностью по интересам, образованием по интересам и курсами, в том числе повышения профессиональной квалификации.
Не нужно носить маску или закрывать нос и рот людям, в которых имеются для этого медицинские противопоказания, также эта обязанность не распространяется на детей моложе 12 лет и ситуации, когда есть возможность обеспечить соблюдение достаточной дистанции, и другие обоснованные исключения. Правительство разрабатывает план, как обеспечить масками малообеспеченных людей.
Правило 2+2 будет расширено на все публичные помещения
Во всех публичных помещениях следует придерживаться правила 2+2, то есть вместе можно передвигаться только по двое, придерживаясь с остальными людьми дистанции минимум в два метра. Помимо прочего теперь это касается также банковских контор, парикмахерских и салонов красоты и других подобных мест.
В заведениях общепита и развлекательных по-прежнему остается в силе правило 10+2. Одной компанией могут собираться не более 10 человек, придерживаясь с остальными посетителями дистанции не менее двух метров. Вышеперечисленные ограничения не распространяются на членов одной семьи.
Публичные мероприятия и собрания, сфера культуры и досуга, церкви
Число участников публичных мероприятий будет уменьшено. В помещениях со стационарными посадочными местами число участников публичных мероприятий может быть не более 400, в других помещениях - не более 250, а в случае, если мероприятие проходит под открытым небом - не более 500.
Правила, действующие на рабочем месте
Остается в силе настоятельная рекомендация работать из дома.