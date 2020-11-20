НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ⟩ Правительство отправляет ида-вирумааские гимназии на дистанционное обучение

Среди прочего, правительство решило перевести гимназии Ида-Вирумаа и Харьюмаа на дистанционное обучение. Соответствующее распоряжение Департамент здоровья дал органам местного самоуправления, а Министерство образования и науки - государственным образовательным учреждениям.

В школах по интересам, при дополнительном обучении и в спортивных секциях в одной группе могут одновременно заниматься до десяти человек. На публичных мероприятиях установлено ограничение на заполнение мест - 50%. Также установлено максимальное количество участников: при наличии в помещении стационарных сидячих мест - 400, в остальных местах - 250; на мероприятии на открытом воздухе - 500.

За последние 14 дней самая высокая в Эстонии заболеваемость на 100 тысяч жителей наблюдается в Ида-Вирумаа, где этот показатель составляет 552,7. За истекшие трое суток Департамент здоровья зарегистрировал в уезде 233 новых случая заражения.

В понедельник, 23 ноября, правительство примет решение об обязательном ношении масок во всех публичных закрытых помещениях и общественном транспорте, сообщает портал rus.err.ee.

Эту информацию ERR подтвердил министр культуры Тынис Лукас.

"Принципиально мы договорились сегодня, а в понедельник правительство примет официальное распоряжение", - подчеркнул Лукас.

"Обязательство носить маски - это шаг вперед, потому что эпидемиологическая ситуация ухудшилась", - сказал министр.

Лукас подчеркнул, что людям с низким уровнем доходов маски будут раздавать бесплатно.

В пресс-релизе правительства сообщается, что новые ограничения поддерживают как Департамент здоровья, так и консультирующие правительство ученые. "Мы все должны постараться, чтобы провести Рождество со своими близкими. Отложим масштабные праздничные мероприятия на следующий год и проведем эти рождественские праздники в тесном семейном кругу", - отметил премьер-министр Юри Ратас.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ХАРЬЮМАА И ИДА-ВИРУМАА

Публичные мероприятия и собрания, сфера культуры и досуга, церкви

В помещениях культурных организаций, в том числе и тех, в залах которых имеются стационарные посадочные места (театры, кино, концертные площадки), а также в церквях, для публичных мероприятий (в том числе конференций), публичных собраний и развлекательной деятельности (за исключением детских игровых комнат) начнет действовать требование максимально 50-процентной заполняемости. Во всех вышеперечисленных местах необходимо носить маску. В залах со стационарными посадочными местами необходимо организовать рассадку людей на расстоянии друг от друга. Максимальное количество участников: в помещениях при наличии стационарных посадочных мест - 400, в других помещениях - 250, на свежем воздухе - 500.

Образование и деятельность по интересам, курсы повышения квалификации в помещениях

Размер одной группы будет ограничен 10 учащимися, деятельность по интересам необходимо организовать так, чтобы присутствующие держались друг от друга на разумном расстоянии. Люди старше 12 лет должны будут носить маски, при этом должен соблюдаться принцип разумности.

Занятия спортом в помещениях