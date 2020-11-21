Сб, 21.11.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве женщина попала под машину
18-19 ноября 2020 г.

Машина полиции. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

18 ноября утром, в 7.30 у дома по Ярвекюла теэ, 79а в Кохтла-Ярве 31-летняя женщина наехала на легковом автомобиле "Ford Mondeo" на 60-летнюю женщину, пересекавшую дорогу по пешеходному переходу. Водитель "Ford" доставила пешехода в Ида-Вирускую центральную больницу.

Грозился поджечь квартиру матери 

18 ноября в полицию сообщили, что на улице Ору в Нарве 40-летний мужчина угрожал своей матери, что подожжет ее квартиру. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. 

Стащила помаду - и попала в полицию 

18 ноября в полицию сообщили, что 38-летняя женщина украла помаду в магазине на улице Фама в Нарве. Женщину задержали и передали полиции. Помаду вернули в магазин. 

Драчунья ворвалась в квартиру 

19 ноября в полицию сообщили, что в квартиру 37-летней женщины, проживающей по улице А. Пушкина в Нарве, самовольно проникла женщина, которая ударила хозяйку.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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