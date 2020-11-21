СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве женщина попала под машину
18 ноября утром, в 7.30 у дома по Ярвекюла теэ, 79а в Кохтла-Ярве 31-летняя женщина наехала на легковом автомобиле "Ford Mondeo" на 60-летнюю женщину, пересекавшую дорогу по пешеходному переходу. Водитель "Ford" доставила пешехода в Ида-Вирускую центральную больницу.
Грозился поджечь квартиру матери
18 ноября в полицию сообщили, что на улице Ору в Нарве 40-летний мужчина угрожал своей матери, что подожжет ее квартиру. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Стащила помаду - и попала в полицию
18 ноября в полицию сообщили, что 38-летняя женщина украла помаду в магазине на улице Фама в Нарве. Женщину задержали и передали полиции. Помаду вернули в магазин.
Драчунья ворвалась в квартиру
19 ноября в полицию сообщили, что в квартиру 37-летней женщины, проживающей по улице А. Пушкина в Нарве, самовольно проникла женщина, которая ударила хозяйку.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.