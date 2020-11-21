СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве женщина попала под машину

Грозился поджечь квартиру матери

18 ноября в полицию сообщили, что на улице Ору в Нарве 40-летний мужчина угрожал своей матери, что подожжет ее квартиру. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Стащила помаду - и попала в полицию

18 ноября в полицию сообщили, что 38-летняя женщина украла помаду в магазине на улице Фама в Нарве. Женщину задержали и передали полиции. Помаду вернули в магазин.

Драчунья ворвалась в квартиру

19 ноября в полицию сообщили, что в квартиру 37-летней женщины, проживающей по улице А. Пушкина в Нарве, самовольно проникла женщина, которая ударила хозяйку.

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