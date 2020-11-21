Сб, 21.11.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Наумкин отодвинул Репинского с места председателя Йыхвиского волостного собрания
Интервью с Алексеем Наумкиным

Алексей Наумкин (на переднем плане) сумел убедить имеющую небольшой перевес коалицию, что он - более хороший кандидат на место председателя волостного собрания, нежели Мартин Репинский. В ответ Центристская партия сможет вручить Наумкину свой партбилет.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Члену Рийгикогу центристу Мартину Репинскому, который еще три месяца тому назад планировал вернуться в Йыхвиское волостное собрание и для которого руководители коалиции забронировали после властного переворота место председателя волостного собрания, пришлось отказаться от него в пользу бывшего волостного старейшины Алексея Наумкина. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Когда 24 сентября в Йыхви произошел властный переворот и с должностей были сняты председатель волостного собрания Нина Негласон и руководимое Максом Кауром волостное управление, то на должность старейшины быстро назначили Юри Конрада, а председателя волостного собрания так и не выбрали. Эта должность дожидалась Репинского, приостановившего свои полномочия члена волостного собрания до 22 ноября.

Последний момент для выборов 

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