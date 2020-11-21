Наумкин отодвинул Репинского с места председателя Йыхвиского волостного собрания

Когда 24 сентября в Йыхви произошел властный переворот и с должностей были сняты председатель волостного собрания Нина Негласон и руководимое Максом Кауром волостное управление, то на должность старейшины быстро назначили Юри Конрада, а председателя волостного собрания так и не выбрали. Эта должность дожидалась Репинского, приостановившего свои полномочия члена волостного собрания до 22 ноября.