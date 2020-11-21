Сб, 21.11.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Добавится пять рабочих мест, сократят одно

Йыхвиская ратуша.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Йыхвиское волостное управление представило Йыхвискому волостному собранию к заседанию, которое состоится в следующий вторник, проект структурных изменений, предусматривающий наем нескольких новых работников.

Так, будет создана должность советника по социальной, культурной и молодежной работе. Прежде курировавший эти сферы советник тоже имелся - он отвечал кроме того за образование и спорт, - но с нового года сферами спорта и образования будет заниматься отдельный советник.

Создадут также должности внутреннего контролера и советника по хозяйству.

Добавятся еще волостной художник (0,5 ставки) и советник по связям с общественностью (0,3 ставки). От первоначального плана сократить должность архитектора на настоящий момент отказались, но сократят одного бухгалтера.

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