Добавится пять рабочих мест, сократят одно

Йыхвиское волостное управление представило Йыхвискому волостному собранию к заседанию, которое состоится в следующий вторник, проект структурных изменений, предусматривающий наем нескольких новых работников.
Так, будет создана должность советника по социальной, культурной и молодежной работе. Прежде курировавший эти сферы советник тоже имелся - он отвечал кроме того за образование и спорт, - но с нового года сферами спорта и образования будет заниматься отдельный советник.
Создадут также должности внутреннего контролера и советника по хозяйству.
Добавятся еще волостной художник (0,5 ставки) и советник по связям с общественностью (0,3 ставки). От первоначального плана сократить должность архитектора на настоящий момент отказались, но сократят одного бухгалтера.