ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Алексей Наумкин

Однако большего ему не предложили.

Протолкнуть его из волостного собрания в волостное управление Осипенко не мог, поскольку в таком случае расклад сил в собрании сразу изменился бы в пользу оппозиции.

Так как руководители коалиции не могли предложить ему достойного звания, Наумкин решил взять бразды в свои руки, догадываясь, что статус стрелки весов превращает его голос в гигантскую бомбу, которой при необходимости возможно и подорвать коалицию. Риск утратить власть был так велик, что Репинскому пришлось отступить и уступить Наумкину кресло председателя волостного собрания. Следующий вопрос в том, прилагается ли к званию достойная плата - восстановят ли зарплату на должности председателя собрания, которую отменили весной после вотума недоверия Эдуарду Эасту.