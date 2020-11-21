ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Алексей Наумкин

Когда в сентябре в Йыхви произошел очередной властный переворот, который организовали Николай Осипенко и Мартин Репинский, бывший волостной старейшина и помощник старейшины, ныне находящийся в статусе депутата волостного собрания Алексей Наумкин, очевидно, почувствовал, что место руководителя фракции - не то, чего он достоин.
Однако большего ему не предложили.
Протолкнуть его из волостного собрания в волостное управление Осипенко не мог, поскольку в таком случае расклад сил в собрании сразу изменился бы в пользу оппозиции.
Так как руководители коалиции не могли предложить ему достойного звания, Наумкин решил взять бразды в свои руки, догадываясь, что статус стрелки весов превращает его голос в гигантскую бомбу, которой при необходимости возможно и подорвать коалицию. Риск утратить власть был так велик, что Репинскому пришлось отступить и уступить Наумкину кресло председателя волостного собрания. Следующий вопрос в том, прилагается ли к званию достойная плата - восстановят ли зарплату на должности председателя собрания, которую отменили весной после вотума недоверия Эдуарду Эасту.
Однако у Наумкина есть одна проблема, которую статус председателя волостного собрания может сделать гораздо заметнее. Дело в том, что ему трудно говорить так, чтобы все присутствующие в зале собрания его слышали и без труда понимали сказанное. А на такой должности это вовсе не второстепенный навык.